Правительство открыло подачу через "Дію" заявок на получение грантов по программам "еРабота"

С 1 июля в Украине стартовал правительственный проект "еРабота", в рамках которого можно получить безвозвратные гранты на развитие бизнеса по нескольким программам. С сегодняшнего дня заявку на грант можно подать через портал госуслуг "Дія", сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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"Как и обещали, запускаем программу "еРабота". Это гранты на создание собственного дела, расширение малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков для новой карьеры. Это шесть проектов, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмигаль.

Он напомнил, что первая программа предусматривает выделение грантов до 250 тысяч гривен на любой микробизнес, вторая – гранты до 8 миллионов гривен на расширение и создание предприятий в сфере переработки.

Также в рамках проекта можно получить гранты на высадку новых садов (до 400 тысяч гривен за 1 га), на строительство новых теплиц (до 7 миллионов гривен), на стартапы в сфере IТ, а также на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.

"Первые пять программ предусматривают гранты при создании новых рабочих мест. Мы не раздаем деньги просто так. Средства можно потратить на покупку нового оборудования, материалов и инструментов. Должен быть четкий и продуманный бизнес-план. Программы также предусматривают софинансирование со стороны владельца бизнеса и уплату налогов", - отметил глава правительства.

Средства будут выплачиваться через государственный Ощадбанк. При этом грантами могут воспользоваться как новые предприниматели, так и те, кто уже имеет собственное дело и хочет его расширить.

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