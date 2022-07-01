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Правительство открыло подачу через "Дію" заявок на получение грантов по программам "еРабота"
С 1 июля в Украине стартовал правительственный проект "еРабота", в рамках которого можно получить безвозвратные гранты на развитие бизнеса по нескольким программам. С сегодняшнего дня заявку на грант можно подать через портал госуслуг "Дія", сообщает пресс-служба Кабинета министров.
"Как и обещали, запускаем программу "еРабота". Это гранты на создание собственного дела, расширение малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков для новой карьеры. Это шесть проектов, которые позволят создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмигаль.
Он напомнил, что первая программа предусматривает выделение грантов до 250 тысяч гривен на любой микробизнес, вторая – гранты до 8 миллионов гривен на расширение и создание предприятий в сфере переработки.
Также в рамках проекта можно получить гранты на высадку новых садов (до 400 тысяч гривен за 1 га), на строительство новых теплиц (до 7 миллионов гривен), на стартапы в сфере IТ, а также на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Первые пять программ предусматривают гранты при создании новых рабочих мест. Мы не раздаем деньги просто так. Средства можно потратить на покупку нового оборудования, материалов и инструментов. Должен быть четкий и продуманный бизнес-план. Программы также предусматривают софинансирование со стороны владельца бизнеса и уплату налогов", - отметил глава правительства.
Средства будут выплачиваться через государственный Ощадбанк. При этом грантами могут воспользоваться как новые предприниматели, так и те, кто уже имеет собственное дело и хочет его расширить.
Источник фото: ua.depositphotos.com