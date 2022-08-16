Уряд виділив перші гранти на створення бізнесу та закладку садів

Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки з резервного фонду державного бюджету 103,35 мільйона гривень на надання грантів для створення або розвитку бізнесу. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Зокрема, 74,32 мільйона гривень виділено на мікрогранти для створення або розвитку власного бізнесу, а 29,03 мільйона - на гранти для створення або розвитку бізнесу в сфері садівництва, ягідництва та виноградарства.

Як уточнюють в Мінекономіки, за напрямком "Своя справа" фінансування отримають перші 324 бізнес-ідеї переможців, за напрямком "Свій сад" - дев'ять підприємців.

Загалом же за напрямом мікрогрантів від українців вже надійшла 7541 заявка. У відомстві вказують, що 70% заявників уже мають досвід підприємницької діяльності, а 10% тільки починають свій шлях у бізнесі.

Найбільше підприємців хочуть витратити грант на відкриття кафе і кав’ярень – 10,7%, на початок роздрібної торгівлі (в тому числі продуктами харчування) – 8%, на заснування перукарень чи салонів краси – 4,7%, на старт бізнесу з обслуговування напоями – 3,1%, на початок вантажних перевезень – 1,9%.

Найбільше заявок подали жителі Києва та Київської області - загалом 31%. На Дніпропетровську область припадає 9%, на Львівську - 7%, на Одеську - 6%, на Полтавську область - 5%.

Також повідомляєть, що вже надійшло 78 запитів від підприємців, які хочуть за рахунок гранту побудувати теплицю або закласти сад.

Наразі прийом заявок на усі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через портал "Дія". Для цього потрібно заповнити відомості про себе у електронній формі та додати невеликий бізнес-план, зразок якого можна завантажити на порталі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com