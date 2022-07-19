В Черновицкой области появятся два индустриальных парка

Кабинет министров 19 июля включил в реестр индустриальных парков два новых парка в бессарабской части Черновицкой области. Как сообщает Министерство развития общин и территорий, это "Хотин Invest" (Хотин) и "Энергия Буковины" (село Сербичаны Сокирянской общины).

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В настоящее время в реестр индустриальных парков включено 55 промышленных площадок, в том числе четыре в 2022 году по новой процедуре, определенной изменениями в закон об индустриальных парках.

Отметим, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал два закона, предусматривающих налоговые и таможенные льготы для участников индустриальных парков. В частности, они на 10 лет освобождены от уплаты части налога на прибыль, которая идет на реинвестирование.

Также участники индустриальных парков освобождены от уплаты НДС и пошлины при импорте оборудования для производства без права отчуждения этого оборудования в течение пяти лет. Местным властям предоставлено право предоставлять такому бизнесу льготы по отдельным местным налогам (налог на недвижимое имущество, плата за землю, земельный налог).

Индустриальный парк "Хотин Invest" имеет площадь 13,7 га. Инициатором его создания является Хотинский городской совет. Он специализируется на текстильной и деревообрабатывающей промышленности.

Площадка расположена на пересечении автомагистрали Н-03 Житомир – Черновцы (часть Европейского автомобильного маршрута Е85) и трассы Т2610, соединяющей Хотин с пунктом пересечения границы с Молдовой в селе Мамалыга.

Индустриальный парк "Энергия Буковины" имеет площадь 15 га. Он создан по инициативе Сокирянского городского совета и специализируется на деревообрабатывающей и пищевой промышленности. Рядом с территорией промплощадки проходят автомобильная дорога Р-63 и железнодорожный путь (грузовая станция), соединяющий Черновцы и Молдову.