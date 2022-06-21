Индустриальные парки получат налоговые и таможенные льготы

Верховная Рада одобрила два закона, предоставляющих налоговые и таможенные льготы для индустриальных парков.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно первому закону (№5688), изменения предусматривает освобождение от НДС при импорте нового оборудования, ввезенного в Украину участниками индустриальных парков.

Льгота действительна только при собственном использовании участниками этого оборудования на территории индустриального парка в целевых сферах:

перерабатывающей промышленности;

научно-исследовательской деятельности.

Передавать такое оборудование в аренду, лизинг или пользование третьим лицам в других условиях запрещено.

Также индустриальные парки освобождаются от налога на прибыль в течение десяти лет, если они работают исключительно на территории индустриального парка. Кроме этого, дивиденды акционерам не начисляются и не выплачиваются, при этом прибыль направляется на развитие индустриального парка. При неиспользовании средств на развитие могут лишиться статуса участника индустриального парка.

Также местные власти могут предоставлять им льготные ставки налога на недвижимость и платы за землю.

Второй закон (№5689) освобождает от уплаты ввозной пошлины на новое оборудование, ввозимое для деятельности в целевых сферах на территории индустриального парка. Если владелец в течение 5 лет с момента "льготного" ввоза оборудования решит продать его, или досрочно потеряет статус участника индустриального парка, придется оплатить как пошлину, так и дополнительную пеню.

Напомним, Верховная Рада с 1 июля возвращает пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто. За это проголосовали 234 народных депутата. Принятый закон возобновляет налогообложение, которое было отменено в марте этого года.