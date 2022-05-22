- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Рада освободила от НДС продажу аудиокниг
Верховная Рада освободила от налога на добавленную стоимость операции по поставке, подготовке (литературное, научное и техническое редактирование, корректировка и т.п.), изготовление, распространение аудиокниг, озвученных на украинском языке, кроме изданий эротического характера.
За соответствующий законопроект №5876 22 мая проголосовали 299 народных депутата Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"У нас этот рынок только зарождается, но растет. Сейчас украинцы покупают примерно 30 тыс аудиокниг в год, а вот потенциал больше. Поэтому я стал автором закона №5876, чтобы создание и продажу аудиокниг на сайтах или через мобильные приложения освободить от НДС, как и печатные украиноязычные книги", – комментирует Ярослав Железняк.
Также законом предусмотрено освобождение от уплаты НДС на электронные услуги по поставке электронных экземпляров (электронноцифровой информации) и/или предоставление доступа к аудиокнигам, озвученным на украинском языке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что украинцы выбирают книги для чтения по жанру, а больше всего любят детективы и фантастику.