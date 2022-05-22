Рада освободила от НДС продажу аудиокниг

Верховная Рада освободила от налога на добавленную стоимость операции по поставке, подготовке (литературное, научное и техническое редактирование, корректировка и т.п.), изготовление, распространение аудиокниг, озвученных на украинском языке, кроме изданий эротического характера.

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За соответствующий законопроект №5876 22 мая проголосовали 299 народных депутата Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"У нас этот рынок только зарождается, но растет. Сейчас украинцы покупают примерно 30 тыс аудиокниг в год, а вот потенциал больше. Поэтому я стал автором закона №5876, чтобы создание и продажу аудиокниг на сайтах или через мобильные приложения освободить от НДС, как и печатные украиноязычные книги", – комментирует Ярослав Железняк.

Также законом предусмотрено освобождение от уплаты НДС на электронные услуги по поставке электронных экземпляров (электронноцифровой информации) и/или предоставление доступа к аудиокнигам, озвученным на украинском языке.

Напомним, что украинцы выбирают книги для чтения по жанру, а больше всего любят детективы и фантастику.