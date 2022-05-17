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Общество
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Нардеп предложила убрать произведения российских поэтов из школьной программы

Нардеп предложила убрать произведения российских поэтов из школьной программы

Народная депутат Украины Наталья Пипа сообщила, что посоветовалась с методистами и учителями зарубежной литературы и составила перечень российских произведений, которые нужно убрать из школьной программы.

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По ее словам, предложения, чем можно заменить российские произведения, она уже уже отправила в МОН. Об этом народная депутат сообщила в Facebook.

"Великая" русская литература воспевает империализм и нетерпимость к другим народам. Самая высокая ценность литературы: война, а с ней и захват других народов", - говорит она.

Наталья Пипа отметила, учащиеся не воспринимают этот материал.

"Представьте себе ребенка, который бросил свой дом, у которого умерли родители. Насколько он захочет учить авторов, потомки которых делают этот террор в Украине? Каждый день убивают украинцев", - подчеркнула она.

Напомним, что в Минобразования рассказали, в каких областях не будет проходить национальный тест для поступающих.