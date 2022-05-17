Нардеп запропонувала вилучити твори російських поетів зі шкільної програми

Народна депутатка України Наталія Піпа повідомила, що порадилась з методистами та вчителями зарубіжної літератури та склала перелік російських творів, які треба вилучити зі шкільної програми.

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За її словами, пропозиції, чим можна замінити російські твори, вона вже вже надіслала до МОН. Про це народна депутатка повідомила у Facebook.

"Велична" російська література оспівує імперіалізм та нетерпимість до інших народів. Найвища цінність літератури: війна, а з нею і загарбання інших народів", - каже вона.

Наталія Піпа зазначила, учні не сприймають цей матеріал.

"Уявіть собі дитину, яка кинула свою домівку, у якої померли батьки. Наскільки вона захоче вчити авторів, нащадки яких роблять цей терор в Україні? Щодня вбивають українців", - підкреслила вона.

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