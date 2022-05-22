Рада звільнила від ПДВ продаж аудіокниг

Верховна Рада звільнила від податку на додану вартість операції з постачання, підготовки (літературне, наукове та технічне редагування, коригування тощо), виготовлення, розповсюдження аудіокниг, озвучених українською мовою, окрім видань еротичного характеру.

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За відповідний законопроект №5876 22 травня проголосували 299 народних депутатів України. Про це повідомив нардеп Ярослав Желєзняк.

"У нас цей ринок тільки зароджується, але зростає. Зараз українці купують приблизно 30 тис аудіокниг на рік, а ось потенціал більший. Тому я став автором закону №5876, щоб створення та продаж аудіокниг на сайтах або через мобільні додатки звільнити від ПДВ, як та друковані україномовні книги", – прокоментував Ярослав Железняк.

Також законом передбачено звільнення від сплати ПДВ на електронні послуги з постачання електронних екземплярів (електронноцифрової інформації) та/або надання доступу до аудіокниг, озвучених українською мовою.

Нагадаємо, що українці обирають книги для читання за жанром, а найбільше люблять детективи та фантастику.