Украинцы выбирают книги для чтения по жанру, а больше всего любят детективы и фантастику — опрос

Большинство украинцев читают книги, чтобы отдохнуть и расслабиться, а самые любимые жанры в стране — это детективы, фантастика и фэнтези. Это выяснили аналитики компании Gradus Research, опросив 2039 совершеннолетних граждан в конце октября 2021 года.

В Украине все же читают книги: за последние три месяца это делали 60% опрошенных. При этом, вопреки распространенным стереотипам, у нас все еще предпочитают бумажные версии электронным — бумажные страницы листали 72% украинцев, а электронные — 61%. Еще чуть больше трети слушали аудиокниги.

В основном респонденты читают, чтобы расслабиться (57%) или переключиться (47%), но много и тех, которые хотят таким образом расширить кругозор или чему-то научиться (44-45%). Около трети поднимает книгами настроение, ищет там яркие впечатления и вдохновение. Пятая часть опрошенных читает ради познаний о других личностях, для формирования своей точки зрения или повышения знаний для учебы/работы.

Не читают люди из-за нехватки времени — об этом заявила половина респондентов. Пятая часть призналась, что не любит читать или же что пропали причины для обязательного чтения. Около 15% сообщили, что нет денег на это, не то настроение для чтения или им сложно подобрать подходящую книгу. Еще 7% просто перенасыщены информацией.

При выборе книг для большей части украинцев важен жанр, тематика, автор, а также рекомендации друзей. Четверть ориентируется на свой интерес к теме, аннотации или отзывы. А вот рейтинг в интернете, экранизации книг или чьи-то обзоры влияют всего на 10-15% опрошенных.

В любимчиках — детективы, фантастика и фентези, а также классические произведения. Чуть меньше читают книги по психологии, любовные или исторические романы, научно-популярные книги, триллеры и ужасы. Меньше всего интерес к бизнес-литературе и учебникам.

Читают же украинцы в основном на русском языке — об этом говорят 83% респондентов, но украинские книги выбирают тоже немало — 56% опрошенных. Еще 9% читают на английском.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы смогут потратить на книги обещанную тысячу гривен за вакцинацию. Эту возможность включили в программу "е-Поддержка", в рамках которой украинцам и будут выплачивать деньги за вакцинацию против коронавируса.