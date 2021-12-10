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Первое издание книги о Гарри Поттере продали за рекордную сумму

Первое издание книги о Гарри Поттере продали за рекордную сумму
Книга «Гарри Поттер и философский камень» была издана в США в 1997 году. Фото: onenewspage.com

В Соединенных Штатах за почти полмиллиона долларов продали на аукционе первое издание книги о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. 

Об этом сообщает Reuters.

"Это не только самая дорогая из когда-либо проданных книг о Гарри Поттере, но и самое дорогое художественное произведение ХХ века из когда-либо проданных", — сказала представительница аукционного дома Heritage Auctions Джо Маддален.

Книга "Гарри Поттер и философский камень" была издана в США в 1997 году в жестком переплете и с цветными иллюстрациями на обложке. Всего было опубликовано только 500 экземпляров.

В Heritage Auctions охарактеризовали лот как "чудесный, невероятно яркий и в хорошем состоянии".

Фото 2 — Первое издание книги о Гарри Поттере продали за рекордную сумму
Фото: Heritage Auctions 

Начальная стоимость книги составляла 70 тысяч долларов, конечная сумма составила 471 тысячу долларов. Ее приобрел американский коллекционер, имя которого не разглашается.

Стоимость проданных ранее экземпляров с первого тиража варьировалась примерно от $110 тысяч до $138 тысяч.

Отметим, британская писательница Джоан Роулинг написала семь книг о  Гарри Поттере. Их перевели на 80 языков мира. Книги были проданы тиражом в 500 миллионов экземпляров. В книгах рассказывается о приключениях юного волшебника Гарри Поттера и его друзей Гермионы Грейнджер и Рона Уизли, которые учатся в Хогвартской школе волшебства и колдовства. Основной сюжет посвящен борьбе Гарри против темного колдуна лорда Волдеморта, который намерен стать бессмертным, свергнуть руководящий орган волшебников, который называется Министерством магии.

Напомним, одиннадцать работ Пабло Пикассо, которые выставлялись в отеле Лас-Вегаса более двух десятилетий, были проданы на аукционе почти за 110 млн долларов.