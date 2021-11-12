Украинцам хотят с рождения дарить книги, а книжным магазинам — возмещать часть аренды

Уже через пару лет новорожденным украинцам собираются дарить не только беби-боксы с пеленками и памперсами, но и сертификаты на покупку книг. Такой же сертификат можно будет получить и при получении ID-карты в 14 лет. Законопроект с такой инициативой нардепы зарегистрировали буквально на днях. Помимо книжного подарка в документ внесли предложение возмещать часть платы за аренду для книжных магазинов.

Таким образом власти хотят помочь книжному рынку в Украине, научить население читать почаще и добиться большего распространения литературы на государственном языке.

Delo.ua разобралось в проекте народных депутатов и выяснило у книжного бизнеса, действительно ли предложенные меры помогут возродить в стране отрасль.

Что за сертификат на книги и как он будет работать

Согласно законопроекту, сертификат на покупку книг — по факту условный чек от государства на определенную сумму, которую можно будет потратить только на литературу на украинском языке. Пока что в документе указан размер 0,3 от прожиточного минимума, сегодня это 713 грн. Сертификат можно будет получить бесплатно дважды: первый раз при получении свидетельства о рождении, а второй — при оформлении ID-карты в 14 лет.

Предполагается, что книжный подарок будет доступен в бумажном и электронном варианте. Шаблон бланка, порядок выдачи, а также список книжных магазинов или издательств пока не разработали. В случае принятия закона перечисленные документы должен будет утвердить Кабмин.

Какое будет возмещение за аренду для книжных магазинов

Компании, у которых есть специализированный магазин для торговли книгами в арендованном помещении, смогут получить от государства субсидию на аренду. Однако есть несколько но. Во-первых, компенсация не сможет превышать стоимость аренды. Во-вторых, она также не сможет быть больше, чем 20% суммы дохода, полученного с продажи книг в соответствующем магазине.

Скорее всего, чтобы исключить коррупционные риски, авторы проекта устанавили еще и ограничение площади и стоимости квадратного метра аренды с градацией в соответствии с численностью населения общины, в которой находится книжный магазин.

Какие компании и как смогут получить компенсацию

Возможность отбить часть арендной платы дадут распространителям книг, которые отвечают таким условиям:

Основным видом деятельности компании должна быть розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

Продавать в таких магазинах можно только книги на украинском языке, на языках коренных народов Украины или официальных языках Евросоюза с использованием регистраторов расчетных операций. При этом основной доход (не менее 80%) точки должен быть именно от книг;

Не менее 80% площади магазина должны занимать именно торговые залы с полками, пространства для посетителей и рабочие места продавцов;

То, что помещение аренды используется именно как книжный магазин, должно быть подтверждено свидетельством о соответствии — его может выдать Украинский институт книги. Для этого нужно подать туда заявку с договором аренды с указанием целевого использования помещения, документ, который подтверждает передачу площади в аренду, техпаспорт с обозначением границ магащина и удостоверение РРО.

Субсидию также назначает Украинский институт книги на основе заявки компании. После позитивного решения ведомства начислить компенсацию должны в течение десяти дней.

Когда введут возмещение и книжный подарок

По планам инициаторов законопроекта, и сертификаты, и возмещение за аренду магазинам должны ввести с 1 января 2023 года. Это вполне возможно: хотя документ зарегистрировали только в начале ноября 2021 года и он должен пройти комитеты и, возможно, два чтения, за два года принять закон реально.

Почему нужны льготы и сертификаты

Законопроект должен помочь книжной отрасли. Обосновывая его, авторы указывают, что ситуация с чтением и книгами в Украине стремительно ухудшается. В пояснительной записке приводят неутешительную статистику Украинского института книги: только 8% украинцев читают каждый день, а половина взрослых в стране и вовсе никогда не читают.

Недостаток денег на покупку книг хотя и важен, но наиболее значимыми причинами такой ситуации являются все же нехватка мотивации, отсутствие развитой культуры чтения, невозможность приобрести книгу в соответствии со своими потребностями, недоступность книжных магазинов и современных библиотек.

При этом две трети продаваемых у нас книг — на русском языке, большинство из которых завезли из России или напечатали в Украине предприятиями, связанными с российскими издательствами.

По данным Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, в 2020 году в Украине издано на 23% меньше наименований с на 34% меньшим суммарным тиражом, чем в 2019. Прекратили деятельность 343 издательства и 48 книжных магазинов. Остались лишь около 200 книжных магазинов. Для сравнения: в 1991 году в Украине было 3600 книжных магазинов, сейчас в сопоставимой с Украиной по населению и территории Франции — 3300.

Что даст инициатива книжному рынку

Меры должны обеспечить рост сети книжных магазинов в стране и популяризировать чтение книг на украинском языке. Авторы проекта надеются, что за пять лет число книжных магазинов вырастет минимум в четыре-пять раз, до 800-1000 помещений.

Также инициатива может стимулировать бизнес открывать магазины и в маленьких городах и селах. Предполагается, что объем украинского книжного рынка вырастет в три раза, а ассортимент — в два. Помимо этого возможно и неочевидное влияние инициативы — создание новых рабочих мест, а соответственно и рост уплаты налогов.

Во сколько меры обойдутся госбюджету

По расчетам нардепов, средний размер субсидии на один книжный магазин для городов с населением до 30 тысяч человек будет составлять около 54 тысячи грн в год, для областных центров — примерно 436 тысяч грн, для Киева — около 1,2 млн грн. Исходя из таких расценок, предполагается, что в 2023 году на возмещение аренды книжным магазинам надо будет выделить от 52 до 85 млн грн. Учитывая, что число книжных лавок должно расти, в последующие года сумма будет больше. В 2025-м (при росте количества магазинов до 400) она составит ориентировочно 140-170 млн грн.

На сертификаты на покупку книг в 2023 году, по оценкам депутатов, должно уйти около 470-480 млн грн. Однако сумма точно будет больше, поскольку авторы проекта ориентировались на размер прожиточного минимума, актуальный на 1 января 2021 года. А этот показатель, как известно, растет.

Впрочем, положения законопроекта должны будут способствовать созданию новых рабочих мест и росту книжного рынка, а значит и увеличению выплат налогов. По планам нардепов, в среднесрочной перспективе увеличение налоговых поступлений в результате действия положений законопроекта может превысить расходы государства на его реализацию.

Что думают о идее украинские издательства

В украинских издательствах подтверждают: книжная отрасль в стране — в глубоком кризисе, а потому нуждается в стимуляции, в том числе и со стороны властей. CEO национальной книжной платформы Yakaboo Иван Богдан говорит, что на сегодняшний день книжный рынок находится вообще без государственной поддержки и переживает самые трудные времена за все время своего существования. По его словам, хотя предложенные инициативы не решат всех проблем, но это первые шаги, которые предпринимает государство для развития интеллектуального потенциала нации.

В Yakaboo уверены, что принятие законопроекта станет началом системной стратегии по развитию интеллектуальной безопасности страны. "Во время пандемии на книжном рынке больше всего пострадали офлайн-магазины. Мы занимаемся, в основном онлайн-дистрибуцией, но поддерживаем коллег и болеем за возрождение книжных магазинов по всей Украине. Частичное возмещение расходов по аренде помещений не только поддержит сеть, но и будет мотивировать больше продавать литературы на украинском языке и создавать со стороны дистрибуции спрос на качественный украиноязычный контент. А это также означает поддержку украинских издателей и авторов", — считает Иван Богдан.

Инициативу введения подарочных сертификатов CEO платформы Yakaboo также высоко оценил. "Это очень близкая тема для нас, поскольку наша миссия — сделать украинцев читающей нацией, а подарки в виде книг — это история о создании мотивации. Идея такова, что привычка и любовь к чтению закладываются еще в детском и подростковом возрасте, поэтому так важно стимулировать интерес к книге в этот период. Есть успешный опыт европейских стран с подобными государственными программами. Сертификат может позволить родителям и подросткам выбрать любую книгу в пределах определенной суммы и приобрести ее по принципу "средства ходят за ребенком", — прокомментировал Иван Богдан.

О том, что идея сертификата не нова, говорит и основатель издательства "Саммит-Книга" Игорь Степурин. "Представители от разных издательств, и мы в том числе, достаточно давно над работали на указанными мерами в рамках стратегии поддержки чтения, разработанной Украинским институтом книги. С сертификатами на книги мы не придумывали велосипед — подобные программы уже есть в других странах. В Канаде, например, при поступлении в любое учебное заведение выдают сертификат на 200 канадских долларов, которые можно потратить только на книги в любом магазине. Примерно по такому же принципу идея будет реализована и у нас", — говорит глава издательства. Он считает, что законопроект "однозначно полезен" для украинского книжного бизнеса.

О предложении депутатов отозвался и глава наблюдательного совета издательства "Ранок", член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Виктор Круглов: "Приятно впечатлен, что 64 депутата разных фракций и групп парламента зарегистрировали этот законопроект. Наконец-то у законодателя появилось понимание важности книгоиздательского дела. Это действительно вопрос национальной безопасности". Он также отметил, что сертификаты на приобретение украинских книг — "элегантное решение", которое вполне можно реализовать через цифровое приложение "Дія".

Мария Пирогова, специально для Delo.ua

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