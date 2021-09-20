Lifestyle 30 минут назад

ТОП-5 книг про бизнес осени 2021: инсайдерская история Facebook и секреты Amazon

Delo.ua собрало подборку из 5 лучших бизнес-новинок, которые помогут создать прибыльный бизнес. Среди них бизнес-мемуары основателя Estee Lauder Companies Леонарда Лаудера, инсайты и секреты от топ-менеджеров Amazon и инсайдерская история Facebook

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В 2015 году Марк Цукерберг взял на себя ответственность читать по одной книге в неделю и обсуждать прочитанное в сообществе А Year of Books.

"Чтение приносит интеллектуальное удовлетворение, книжки позволяют полностью изучить какую-либо тему и погрузиться в нее полнее, чем это позволяют сделать большинство медиа", — утверждает основатель Facebook. 

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А генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск делится со своими подписчиками в Twitter о том, какие нужно читать книги про бизнес и какие оказали на него влияние. Также американский предприниматель и филантроп Билл Гейтс читает по 50 книг ежегодно, а один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов Уоррен Баффет называет чтение 500 страниц в день залогом успеха.

В нашем списке ниже — самые ожидаемые книги про бизнес осени 2021 года, которые точно нужно прочесть.

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Компанiя, яку я оберiгаю. Від стартапу до світового лідерства в індустрії краси | Леонард Лаудер

Почетный президент и бывший генеральный директор Estée Lauder Companies Леонард Лаудер в своих мемуарах делится уроками бизнеса и жизни. Он усвоил их благодаря большим усилиям и стремлению превратить семейный бизнес, который его мать основала в 1946 году на обычной кухне, в любимый бренд и, наконец, культовую мировую косметическую компанию, которой она является сегодня.

В книге подробно рассказывается о том, как оттачивать свои амбиции, использовать успех, учиться на ошибках и развивать международную компанию в эпоху экономических потрясений, неопределенности и жесткой конкуренции.

Працюючи навпаки. Інсайти та секрети від топ-менеджерів Amazon | Колін Брайар, Білл Карр

Эта книга — настоящее практическое пособие и корпоративный рассказ о том, что означает быть "амазонцем" и как это влияет на профессиональную и личную жизнь. Колин Брайар и Билл Карр проработали в одной из самых дорогих компаний мира — Amazon — 27 лет на двоих. Авторы демонстрируют, что успех масштаба Amazon может быть достигнут не обязательно гениальностью одного лидера, а, скорее, благодаря вовлеченности и неуклонному выполнению четко обозначенных принципов и практик, о которых впервые можно узнать из этой книги. 

Інсайдерська історія Facebook | Стівен Леві

Миллионы слов написано о Facebook, однако никто не рассказал всей истории, подтверждая ее правдивость. Кое-кто уже начинает осознавать весь масштаб опасности, сталкиваясь с шокирующими методами компании: начиная от роста любой ценой и захвата ее крупнейших конкурентов, таких как WhatsApp и Instagram, к разработке платформы, которая вызывает привыкание и зависимость. Стивен Леви содержательно рассказывает о невероятном предпринимательском успехе Марка Цукерберга, основываясь на сотнях интервью и инсайдерской информации, полностью раскрывая всю историю компании, которая навсегда изменила мир.

Чого вартий успіх. Уроки досягнення досконалості | Стефан Шварцман

Долгожданная книга Стефана Шварцмана — генерального директора, главы и соучредителя инвестиционной компании Blackstone. Он — миллиардер, филантроп и деятель, мнением которого интересуются руководители государств. Однако за этими достижениями стоит человек, который всю жизнь учился и думал о том, чего стоит совершенство. Это история автора, которая покажет, как добиться процветания, построить и развивать бизнес. Его уроки достижения совершенства эффективные для каждого: студента, предпринимателя, мецената, руководителя или просто человека, который ищет путь для эффективного воплощения своего потенциала.

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Стратегія і тактика лідерства | Джоко Віллінк

Джоко Виллинк отслужил 20 лет в "Морских котиках", элитном отряде специального назначения ВМС США. Благодаря стальной воле и личным принципам лидера он прошел путь от простого солдата до командира спецоперации во время войны в Ираке. В книге Виллинк делится личным опытом управления подчиненными и принципами лидерства. Как действовать, когда вас повысили? Как избавиться от синдрома самозванца? Как поощрять и наказывать справедливо? Как реагировать, когда ваши заслуги и достижения присваивает руководитель? Как сформировать доверие у подчиненных? Об этом вы узнаете из книги "Стратегия и тактика лидерства".

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