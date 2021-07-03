Что читать в июле: Дмитрий Дубилет рекомендует бизнес-книги

Дмитрий Дубилет, соучредитель Monobank и Smartass, экс-министр Кабинета министров Украины, основатель и инвестор стартапов Smartass, Ba Food, Finmap и других, рекомендует в своем Телеграм-канале бизнес-книги и художественную литературу.

"Измеряйте самое важное" Джон Дорр

"Міряй важливе. OKR. Проста ідея зростання вдесятеро" Джон Дорр

"Measure What Matters" by John Doerr

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Книга о методологии OKR, которая была разработана в Intel, а сейчас применяется самыми разными компаниями, в первую очередь Google.

О важности правильной формулировки целей и ее измерении — причем для всех сотрудников компании.

Эта книга стала бестселлером №1 на Amazon в рубрике Business Management, а также "Книгой месяца" Financial Times в апреле 2018 года.

"Восстань и убей первым. Тайная история израильских точечных ликвидаций" Ронен Бергман

"Повстань і убий першим. Таємна історія ізраїльських точкових ліквідацій" Ронен Берґман

Rise and Kill First: The Secret History of Israelʼs Targeted Assassinations by Ronen Bergman

Захватывающая книга о самых знаковых успехах и провалах израильских спецслужб в борьбе с террористами.

Огромное количество прежде засекреченных данных публикуются в этой книге впервые. Книга названа в числе лучших книг года изданиями The New York Times Book Review, BBC History Magazine, Mother Jones, Kirkus Reviews, завоевала премию National Jewish Book Award (History).

"Все свободны" Михаил Зыгарь

"Всі вільні" Михайло Зиґар

Я когда-то писал о двух других исторических книгах Михаила, которые мне очень нравятся: "Империя должна умереть" и "Вся кремлевская рать". В новой книге "Все свободны" описываются выборы 1996 года, в которых Ельцин победил Зюганова.

Думаю, если вы моего возраста или старше и примерно помните персонажей вроде Зюганова или генерала Лебедя, то книга зайдет на одном дыхании.

"Робким мечтам здесь не место" Шимон Перес

"Дрібних мрій не буває. Про сміливість, уяву та становлення сучасного Ізраїлю" Шимон Перес

"No Room for Small Dreams. Courage, Imagination, and the Making of Modern Israel" by Shimon Peres

Прекрасная автобиография выдающегося израильского политика.

"Коко Шанель. Жизнь, рассказанная ею самой"

"Коко Шанель. Життя, розказане нею самою"

Автобиография великой женщины, изменившей мир моды. Интересная, хоть малость местами и приторная. Делюсь двумя интересными фактами из книги.

Духи Шанель №5 были созданы в том числе благодаря князю Дмитрию, с которым у Коко были романтические отношения. Дмитрий — брат российского императора, сосланный заграницу после участия в убийстве Распутина.

Коко была антисемиткой, причем особо это не скрывала. Более того, ее обвиняли в сотрудничестве в гитлеровцами, когда те оккупировали Париж.