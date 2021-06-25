Что читать: новинки деловой литература на "Книжном Арсенале" — рекомендуют бизнес-эксперты

До конца недели, 27 июля, в Киеве в Мистецьком Арсенале проходит X "Книжный Арсенал" — самый большой украинский книжный фестиваль, в котором участвуют 145 издательств.

Специально для Delo.ua эксперты бизнес-проекта ИГРА ВДОЛГУЮ составили подборку достойных внимания книг для предпринимателей.

Среди новинок — бестселлеры о работе NASA и Netflix, истории создания успешных стартапов, советы от основателя самого большого хедж-фонда в мире, захватывающий бизнес-роман и настольную книгу ведущих топ-менеджеров.

Валерия Вагоровская, соучредитель и управляющий партнер Fondy, рекомендует:

"Non-Bullshit Innovation. Радикальные идеи от мощных интеллектуалов мира"

"Non-Bullshit Innovation. Радикальні ідеї від найпотужніших інтелектуалів світу"

Дэвид Роуэн

Издательство "Баланс Бизнес Букс"

16 историй содержат ценный опыт побед и поражений от учредителей WhatsApp, LinkedIn, Google, Spotify, Xiaomi, Twitter и других компаний с мировым именем.

Чтобы собрать информацию для книги, бывший главред Wired совершил более 130 перелетов за год.

Благодаря журналистскому прошлому автора книга читается легко и с удовольствием, а еще в ней минимум "воды" — название вполне оправдано.

" Принципы"

"Принципи"

Рэй Далио

Издательство "Наш Формат"

Рэй Далио — один из самых влиятельных и богатых людей планеты. В 1975 году в своей двухкомнатной квартире в Нью-Йорке он основал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая сорок лет спустя стала крупнейшим хедж-фондом в мире. Далио вывел набор правил, которые привели его компанию к успеху. "Принципы" ведения бизнеса и жизни американского миллиардера обязательно помогут предпринимателю найти или дополнить собственные.

Татьяна Измайлова и Сергей Гвоздев, преподаватели Киевской школы экономики, бизнес-консультанты рекомендуют:

"Цель. Процесс непрерывного улучшения"

"Мета. Процес безперервного вдосконалення"

Элияху Голдратт

Издательство "Наш Формат"

"Цель" — об эффективности, о фокусе, о поиске того рычага, который может повернуть бизнес и жизнь в направлении роста. Эли Голдратт описал подход теории ограничений в виде романа, который удерживает внимание читателя до последней страницы. В каждой новой главе ожидаешь получить многочисленные ответы, в частности, о том, как главному герою удастся удержать компанию от банкротства, а собственную жизнь от катастрофы.

Как найти ресурс ограниченной мощности и повысить его эффективность, не вкладывая дополнительных средств? Какие вызовы возникают по ходу трансформации и как устранить их с минимальными потерями? Как привлечь команду к созданию прорывных решений? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из "Цели".

Андрей Воронин, CEO Fondy, рекомендует:

Думай, как в NASA. Привычки, идеи и стратегии для достижения невозможного

"Думай, як у NASA. Звички, ідеї та стратегії для досягнення неможливого"

Озан Варол

Издательство Yakaboo Publishing

Книга, которую в прошлом году внесли в свои must read списки Билл Гейтс и Адам Грант. Автор приводит 9 стратегий из сферы ракетостроения, которые можно применить в бизнесе и жизни. Озан Варол — астрофизик, который в том числе участвовал в подготовке операции по запуску ровера на Марс в 2003.

Кстати, еще один бестселлер ученого тоже касается космической тематики: книга посвящена изучению методов работы Илона Маска.

Netflix и культура инноваций

"Netflix і культура інновацій"

Рид Хастингс

Издательство Vivat

В эпоху стримингов особенно интересно заглянуть за кулисы самой популярной платформы для онлайн-просмотра: Netflix закончил прошлый год с более чем 200 млн подписчиков. Книгу написал кофаундер платформы Рид Хастингс в соавторстве с одной из самых влиятельных бизнес-авторов в мире Эрин Майер.

Вместе они пытались определить, что помогло стать Netflix успешным и инновационным бизнесом. Спойлер: команда.

Эта книга может стать отличным пособием по созданию эффективной корпоративной культуры для любого бизнеса.

Владимир Стецик, вице-президент по бизнес-образованию Киевской школы экономики, рекомндует:

От хорошего к великому

"Від хорошого до величного"

Джим Коллинз

Издательство "Наш Формат"

Можно ли сказать, что у компаний, способных оставаться в списке выдающихся более 10 лет, есть объединяющая технология трансформации от просто успешных к выдающимся? Автор книги утверждает, что да. И это не просто точка зрения, а результат пятилетнего исследования.

При этом исследование нельзя назвать устаревшим и сейчас. Джим Коллинз и 20 его коллег по исследованию сформулировали такие глубинные факторы успеха, которые по фундаментальности можно сравнить с законами физики.

Ранее Delo.ua рекомендовало 20 самых ярких презентаций, дискуссий, литературных перформансов на "Книжном Арсенале". Всего в программе фестиваля 300 событий.

Благодаря партнерам фестиваля Megogo и Visa, многие события "Книжного Арсенала" можно бесплатно смотреть онлайн.

Трансляция по ссылке

Фестиваль "Книжный Арсенал" проходит в Киеве (ул. Лаврская, 12) с 09:00 до 22:00.