Что купить и посмотреть на "Книжном Арсенале-2021": топ-20 новинок, дискуссий и концертов

Юбилейный фестиваль "Книжный Арсенал" к огромной радости издателей в этом году не отменили. И он будет проходить вживую. То есть будет традиционная книжная ярмарка. На нее приедут 145 издательств, а кроме этого подготовлен большой фестивальный блок — около 300 литературных, художественных и музыкальных событий, а также дискуссий с участием как писателей и издателей, так и профессионалов из других сфер.

Издатели надеются на хороший выторг, на то, что интерес к мероприятию подогрет "читальский голод", ведь в прошлом году из-за ковида "Книжный Арсенал" проходил в усеченном формате. Онлайн провели презентации новинок и дискуссии, но самой ярмарки не было. Потому в этом году издатели привезут на нее книги, изданные за два года.

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За это время успели выпустить книги многих сильных украинских писателей. Большинство из них будут представлять свои новые книги лично. Иностранных гостей в этом году из-за ковида немного, в основном из соседних европейских стран.

Ежедневные вечерние музыкальные перформансы в этом году курирует Сергей Жадан. Эта программа называтся "Вслух. О себе". Вечерние концерты будут длиться до десяти вечера.

Арт-программа "Книжного Арсенала" состоит из 14 проектов, среди них выставка "Школьная цигейка" Влады Ралко и "Украинский коллаж" Евгения Карася, Александра Ляпина и Олега Василенко.

Прошлогодний опыт онлайн-трансляций пригодился организаторам в этом году. Благодаря партнеру фестиваля - платформе Megogo многие события "Книжного Арсенала" можно будет бесплатно посмотреть онлайн.

Трансляция будет проходить по этой ссылке

На сайте фестиваля есть удобная новигация, с помощью которой легко найти локацию издательств. Там же выложена программа многочисленных направлений.

Delo.ua выбрало 20 самых ярких презентаций новинок их авторами — известными писателями, острых дискуссий на социальные темы, необычных музыкальных перформансов.

Топ-20 расположен по датам. - от среды (23 июля) к воскресенью (28 июля).

"Україна. Їжа та історія" / "Украина. Еда и история"

Проект иzhakultura

Нон-фикшин

Когда: 23 июня в 19:30

Где: зал "Лекторий"

В среду вечером проект иzhakultura представит книгу "Україна. Їжа та історія"("Украина. Еда и история"). Презентация проходит в формате дискуссии. Беседовать будут о кулинарной дипломатии и почему так важно ее развитие. В дискуссии участвуют Елена Брайченко, основательница проекту иzhakultura, шеф-повар, посол украинской кухни в мире Юрий Ковриженко и бренд-шеф ресторана "Riverside" (Чернигов), почетный член Ассоциации шеф-поваров Украины Вячеслав Попков.

Книгу выпустило издательством їzhak.

"Ромцьо"

Роман Джозеф Швед

Роман

Когда: 24 июня в 13:30

Где: кафе "Европа"

В четверг днем состоится дискуссия "Мемуары оккупированных территорий" вокруг романа Романа Джозефа Шведа "Ромцьо". Участие в ней примут автор книги, а также режиссер Олег Сенцов и куратор Международного фестиваля искусств "Anne de Kyiv Fest" и Дней Европы в Киеве Федор Баландин,

Книгу выпустило издательство "Пінзель".

"Бо є так"

Тарас Прохасько

Сборник прозы

Когда: 24 июня в 19:00

Где: Уличная сцена

В четверг вечером лауреат Шевченковской премии за сборник эссе "Так, але" Тарас Прохасько представит свою новую книгу — сборник прозы "Бо є так".

Будет вестись трансляция презентации..

Книгу выпустил издатель Святослав Померанцев на заказ Международной литературной корпорации Meridian Czernowitz.

"Уничтоженые шедевры украинской деревянной сакральной архитектуры".

Книга с дополненной реальностью

Проект с использованием AR-технологий

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Когда: 25 июня в 16:30

Где: зал "Лекторий"

В пятницу днем пройдет презентация проекта "Уничтожены шедевры украинской деревянной сакральной архитектуры". Будет вестись прямая трансляция события.

В этом проекте харьковский издатель Александр Савчук использует визуализацю с помощью AR-технологий.

"Юпак"

Сергей Saigon Лещенко

Роман

Когда: 25 июня в 18:00

Где: зал "Лекторий"

Мастер-класс "От поста в фейсбуке к Книге года ВВС" проведет Сергей Saigon Лещенко, автор книги "Юпак", ставшей стал лауреатом премии "Книга года BBC — 2020".

Книгу выпустило издательство "Білка".

"Псалом авіації" / "Псалом авиации"

Сергей Жадан

Поэтический сборник

Когда: 25 июня в 19:00

Где: Уличная сцена

Вечером в пятницу Сергей Жадан представит свой новый сборник стихов "Псалом авиации". Первые 20 страниц книги выложены в свободный доступ.

Книгу выпустило "​Видавництво 21".

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"Готуємо в журбі" / "Готовим в печали"

Евгения Кузнецова

Арт-бук об украинской кухне

Когда: 26 июня в 10:30

Где: зал "Лекторий"

В субботу утром Евгения Кузнецова, украинская писательница, живущая в Германии, автор дебютного романа "Спросите Миечку", представит свой новый проект "Готуємо в журбі" ("Готовим в печали"). Это взгляд на украинскую кухню через юмор, эмоциональную харизму и традиции - там поясняет сама авторка идею проекта. Это один из проектов тематического блока "Книжного Арсенала" под названием иzhakultura "Гастрономическая книга".

Книгу выпустило издательство Magenta Art Books.

Трансляция презентации.

"Радіо Ніч" / "Радио Ночь"

Юрий Андрухович

Роман

Когда: 26 июня в 16:30

Где: Уличная сцена

В суботу днем Юрий Андруховича предавит свой седьмой роман "Радіо Ніч" ("Радио Ночь"). Презентация будет транслироваться в прямом эфире.

Книгу выпустило издательство Meridian Czernowitz.

"Вілла Деккера" / "Вилла Деккера"

Юрий Винничук

Ретро-детектив

Когда: 25 Июня в 19:30

Где: кафе "Европа"

В четверг вечером Юрий Винничук презентует ретро-детектив "Вілла Деккера" ("Вилла Деккера"). Автор "виртуозно балансирует на грани ретродетективу и политического триллера — так же, как герои книги балансируют в неопределенном междучасье за несколько дней до начала Второй мировой войны. Отмечается глубокое знание тайной жизни предвоенного Львова, сообщает анонсе книги на сайте издательства, а также можно прочитать франгмент этого романа.

Книгу выпустило издательство "Фабула".

"І будуть люди" / "И будут люди"

Анатолий Димаров

Историческая сага

Когда: 25 июня в 19:30

Где: зал "Сфера"

В пятницу вечером издатель Александр Красовицкий ("Фолио") представит новое издание книги Анатолия Димарова "І будуть люди" ("И будут люди"), ценность которого в том, что роман переиздан без купюр, сделанных советской цензурой — тогда, в конце 1980-х была вырезана треть книги.

Историческая сага рассказывает о крестьянской семье, члены которой которые жили сто лет назад и прошли через такие турбулентные этапы 20-го века, как Первая мировая война, революция, приход советской власти, Голодомор. Роман был недавно была экранизирована. 12-серийный сериал успешно прошел в телеэфире и выложен для бесплатного просмотра на youtube-канале FILM.UA Group.

Книгу выпустило издательство "Фолио".

"Амадока"

София Андрухович

Роман

Когда: 26 июня в 11.15

Где: онлайн

В субботу утром София Андрухович беседует с переводчиками своего романа "Амадока" из Чехии и Хорватии.

София писала свой третий роман три года, а если считать с момента замысла — то 6 лет. Главный герой романа теряет память после тяжелого ранения во время войны на востоке Украины. Узнать его невозможно, так как лицо его изуродовано. В таком состоянии его находит женщина, которая считает его своим потерянным на войне мужем и пытается возродить его память.

Название романа отсылает к легендарному озеру, которое, по Геродоту, находилось на территории нынешней Украины. Главный символ романа Амадока "самое большое озеро Европы, которого нет" — озеро Амадока. На протяжении веков его обозначали на крате картографы, пока оно не пропало, как пропали без вести миллионы людей во время сталинских репрессий, Холокоста, войны. В романе много метафор, аллюзий и судеб людей, переплетенных в одном клубке.

Книгу выпустило "Видавництво Старого Лева".

"Постійне місце проживання" / "Постоянное место жительства"

Сергей Жадан и Павел Маков

Нон-фикш

Когда: 26 июня в 18:00

Где: Артсцена

В субботу вечером в формате дискусии пройдет презентации книги "Постійне місце проживання" ("Постоянное место жительства") двух знаковых для современной украинской культуры авторов — графика Павла Макова и писателя Сергея Жадана. Книга карманного формата объединила работы Макова и тексты Жадана за последние двадцать семь лет. Произведения были отобраны авторами независимо друг от друга, и представленны в обратной хронологии, что позволяет посмотреть на "место жительства" через две оптики, два разных художественных языка двух поколений.

Книгу выпустило издательство IST Publishing.

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Лекция "Оптимизм украинской истории"

Оксана Забужко

Когда: 26 июня в 19:30

Где: кафе "Европа"

В субботу вечером писательница Оксана Забужко выступит с лекцией "Оптимизм украинской истории". В этом году вышла ее новая книга "Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса" ("Как рубили вишневый сад, или Долгая дорога из Бад-Эмса"), посвященная памяти архивариуса Украинской Свободной Академии Наук в Нью-Йорке Оксаны Мияковской-Радыш (1919-2020). Это микс мемуаров, литературоведческой разведки и интеллектуального детектива.

А 2020 году у Окасні Забужко вышел сборник ее эссе последних двух десятилетий под названием "Планета Полынь" ("Планета Полин"). Эссе посвящены личностям и событиям, которые автор считает культурно знаковыми для сегодняшней эпохи кризиса гуманизма.

Книгу "Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса" и "Планета полин" выпустило издательство "Комора".

"Вино без правил"

Дискуссия

Когда: 26 июня в 19:30

Где: Бизнес-сцена

В субботу вечером презентуют книгу "Вино без правил. Як пити круте вино і не залежати від думки винних снобів" ("Вино без правил. Как пить крутое вино и не зависеть от мнения винных снобов", которую написала сомелье Анна Евгения Янченко. Презентация проходит в формате дискусии в рамках спецпрограммы проекта иzhakultura "Гастрономическая книга".

Книгу выпустило издательство "Віхола".

Дискуссия "Кто платит?"

Ирэна Карпа и Анна Санден

Разговор о толерантности и "новой этике"

Когда: 27 июня в 16:30

Где: Уличная сцена

В воскресене днем писательница и солистка группы Qarpa Ирэна Карпа и писательница Анна Санден будут дискутировать о толерантности и "новой этике". Разговор назвали "Кто платит?".

Презентация "Короля Лира" с иллюстрациями Владислава Ерко

Иван Малкович, Юрий Андрухович, Владислав Ерко

Когда: 27 июня в 15:00

Где: кафе Европа

В воскресенье днем издатель Иван Малкович ("А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА") представит издание пьесы Уильями Шекспира "Король Лир". Перевод на украинский сделал писатель Юрий Андрухович, а проиллюстрировал книгу известный график Владислав Ерко. Они также будут участвовать в презентации.

Книгу выпустило издательство "Віхола".

У книгоманов есть шанс пополнить свою библиотеку уникальным художественным изданием, выпущенным малым тиражем, и взять автографы у причастных к ее выходу знаменитостей. Это третья книга в серии изданий пьес Шескпира в переводе Андруховича с иллюстрациями Ерко. Первые две - "Гамлет" и "Ромео и Джульетта".

Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" проводит розыгрыш 12 книг, в том числе и "Короля Лира". Подробности здесь.

"Медицина доказова і не дуже" / "Медицина доказательная и не очень"

Андрей Семьянкив

Нон-фикшн

Когда: 27 июня в 18:00

Где: зал "Лекторий"

В субботу врач Андрей Семьянкив, изветный больше как автора блога о медицине MED GOblin, представит свою дебютную книгу "Медицина доказова і не дуже" ("Медицина доказательная и не очень"). Состоится дискуссия о том, как критически анализировать медицинскую информацию и что современному человеку необходимо знать о медицине.

Книгу выпустило издательство "Віхола".

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ВЕЧЕРНИЕ ПЕРФОРМАНСЫ

"Поющие летучие мыши"

Концерт украинской-германской дружбы

Когда: 23 июня в 20:00

Где: Уличная сцена

В день открытия состоится живой "концерт украинской-германской дружбы" группы "Поющие летучие мыши" при участии куратора литературно-музыкальной программы "Вслух. О себе" Сергея Жадана и его немецкие друзья писатель Владимиа Каминер и музыкант Юрий Гуржа. Концерты этой программы будут проходить каждый вечер с 20.00 до 22.00.

Трансляцию концерта можно посореть по ссылке.



Фильм "Ульяненко. Без цензуры"

Премьерный показ

Когда: 24 июня в 18:00

Где: Кинозал



Показ и обсуждение фильма "Ульяненко. Без цензуры", который рассказывает историю единственного официально запрещенного писателя независимой Украины. Этот проект появился благодаря друзьям и коллегам Олеся Ульяненко. Творческая команда ленты примет участие в рахговоре — это режиссеры и продюсеры Мирослав Слабошпицкий, Юлия Шашкова, Игорь Савиченко, Владимир Тихий.

Олесь Ульяненко — автор около 20 романов, в 1997 стал самым молодым лауреатом национальной премии им. Шевченко за роман "Сталинка". В 2006 был предан анафеме от РПЦ за роман "Знак Саваофа". В 2009 году его роман "Женщина его мечты" был официально запрещен как порнографический и изъят из продажи. Ульяненко отстаивал свое право на свободу творчества в суде. В 2010 году его нашли мертвым в своей квартире. Обстоятельства смерти писателя до конца не расследовано.

"Синтез Аэро Струны (САС)"

Концерт

Когда: 25 июня в 19:30

Где: Музыкальная сцена

Играют Соломия Мороз (электроника / флейта) и Владимир Войт (бандура). Концерт проходит в рамках музыкальной программы Любы Морозовой "Семь струн для дяди Миши". Она выстроена вокруг струнных инструментов: арфы, харьковской бандуры, скрипки, альт, виолончели, контрабаса и рояля. Название посвящено двум юбилеям: 150 лет со дня рождения Леси Украински и 180 лет со дня рождения Михаила ДрагомановаЦикл стихов "Семь струн" Леся Украинка писала в 19-летнем возрасте и посвятила своему дяде Михаилу Драгоманову. Четыре концерта музыкальной программы начинаются каждый вечер в 19.30..



"Жадан и собаки"

Концерт

Когда: 27 июня в 20.00

Где: Уличная сцена

Рок-группа из Харькова, возникшая в 2007 году, когда к группе "Собаки в космосе" присоединился писатель Сергей Жадан. Новейшие композиции группы - это заряд динамического звучания и остросоциальная лирика.

Трансляцию концерта можно посореть по ссылке.

Подготовила Елена Гладских