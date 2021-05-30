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1 час назад

Новый аудиосериал о Лобановском на Megogo: истории, которые раньше нигде не звучали

На Megogo вышел документальный аудиосериал "Маятник". Проект рассказывает о жизни Валерия Лобановского — от карьеры игрока и до последнего матча, который он провел в качестве тренера

Новый аудиосериал о Лобановском на Megogo: истории, которые раньше нигде не звучали Новый аудиосериал о Лобановском на Megogo: истории, которые раньше нигде не звучали

Megogo запустил аудиосериал "Маятник" о Валерии Лобановском — легенде мирового спорта, сформировавшем историю украинского футбола: благодаря его мастерству команды становились чемпионами, а футболисты — звездами.

Но создатели аудиосериала посмотрели на Лобановского не только как на тренера, но и как на игрока, который имел особый стиль, и как на личность — сквозь призмуего отношений с другими людьми.

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В аудиосериале, состоящем из семи частей, собраны истории, которые раньше не были нигде рассказаны.

Героями аудиосериала стали футболисты Олег Протасов, Сергей Попов, Владимир Сергеев, Сергей Собецкий и Валерий Яремченко, Олег Базилевич-младший — сын игрока и тренера "Динамо" Олега Базилевича, спортивные журналисты Валентин Щербачев, Владимир Гарець и Дмитрий Москаленко, первый президент Украины Леонид Кравчук. А помогает слушателям ориентироваться в событиях футбольный комментатор Вадима Скичко.

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Аудиосериал ( как и все эксклюзивные подкасты платформы) можно бесплатно послушать в разделе "Аудио" приложения Megogo на смартфонах на базе iOS и Android, в автомобилях с аудиосистемой Android Auto и Apple CarPlay. Также проект доступен на Smart TV (раздел "Сериалы") и веб-версии Megogo.

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