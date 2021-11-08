Книги станут "золотыми": в Украине резко подскочили цены на бумагу

Из-за тотального дефицита и роста цен на бумагу в Украине резко подорожала печатная продукция, в частности, книги — за год цены на них подскочили на 35-40%, передает UBR.

Как отмечает издание, крупные бумажные заводы стали массового перепрофилироваться на производство упаковочного материала для нужд онлайн-торговли, что привело к тотальному сокращению выпуска бумаги для нужд издательского дела.

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При этом украинские издатели ощутили рост цен на бумагу этой осенью.

"На моей памяти это первый такой странный скачок. Бумага подорожала, как мне говорят производители, где-то в среднем на 20%. Просто резко в сентябре начали приходить новые цены от фабрик на книжки, и я вначале подумал, что это какая-то ошибка", — рассказал директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович.

Аналитики отмечают, что за последний год в Украине закрылось около 50 издательств, спрос на книги в 2020 году упал на 20%, а в 2021-м — еще на 20%.

В то же время в Украине есть свои бумажные фабрики, но они не могут обеспечить потребность полиграфического рынка. Дело в том, что в Украине мало берез и сосен идут на вырубку, а именно из этой древесины делают необходимую бумагу.

Кроме того, действует эмбарго на ввоз офсетной бумаги из России.

"Украина исторически не предназначена для производства бумаги. Но я не уверен, что если сейчас это эмбарго отменить, то тут же вся бумага ринется на украинский рынок, потому что ее у России уже раскупили другие страны", — сообщил гендиректор издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

По данным UBR, только за последние пять месяцев бумага подорожала в среднем на 10%. По данным экспертов, ситуация будет только ухудшаться и с января наступит жесткий дефицит.

"Издатели находятся в очень плохом положении с точки зрения бумаги, потому что мы — заложники сложившейся ситуации. За последний год оптовая цена на книги поднялась на 35-40%, и уже теперь мы можем это заметить. Скажем так, на допечатке тех книг, которые выходили раньше, я сейчас ставлю цену на 35% выше, чем цена стояла год назад", — объяснил Красовицкий.

Обычный обыватель пока еще не ощутит на себе все проблемы издательского рынка, потому что распродается огромная масса товара, накопленная за предыдущие годы. По прогнозам, цена на книги может подняться на 5-6%.

Многие издательства уже прибегли к различным методам выживания. Кто-то резко сократил выпуск книг, кто-то издает только популярные новинки, а кто-то уменьшил тираж, но увеличил количество наименований, чтобы охватить больший сегмент рынка.

Напомним, в июне в Киеве проходил "Книжный Арсенал", в рамках которого были представлены новинки деловой литературы.

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