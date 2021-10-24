Вне офиса 40 минут назад

В США 11 картин Пабло Пикассо ушли с молотка за $110 млн

На аукционе было представлено девять картин и две керамические работы испанского художника

Шедевры Пикассо ушли с молотка. Фото:ВВС Шедевры Пикассо ушли с молотка. Фото:ВВС
Шедевры Пикассо ушли с молотка. Фото:ВВС

Одиннадцать работ Пабло Пикассо, которые выставлялись в отеле Лас-Вегаса более двух десятилетий, были проданы на аукционе почти за 110 млн долларов.

Об этом сообщает ВВС

Подпишитесь на канал DELO.UA

Работы, принадлежащие MGM Resorts, были представлены в ресторане Picasso в отеле Bellagio.

На аукционе было представлено девять картин и две керамические работы испанского художника, который умер в 1973 году. Его коллекция насчитывает более 50 лет творческой деятельности.

Читайте также:
Об инвестициях в искусство: кто и как формирует стоимость работ художника — арт-эксперт

Картина 1938 года "Женщина в красно-оранжевом берете" с изображением любимой и музы Пикассо Мари-Терезы Вальтер была продана по самой высокой цене вечера — 40,5 миллиона долларов.

Femme au béret rouge-orange

Другой шедевр — масштабный портрет "Homme et Enfant" ("Человек и ребенок") — продан за 24,4 миллиона долларов.

"Работа 1959 года высотой почти 2 метра является чрезвычайно впечатляющим примером достижений Пикассо на этом важном этапе его карьеры", — заявил аукционный дом Sotheby's.

Также в продажу была включена картина "Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs" ("Натюрморт с корзиной фруктов и цветами"), написанная Пикассо во время нацистской оккупации Парижа в 1942 году. Она была продана за 16,6 миллиона долларов.

Nature morte au panier de fruits et aux fleurs

"Несмотря на разрушения и проблемы Второй мировой войны, годы между 1940-44 годами стали одними из самых богатых периодов для Пикассо", — сообщает Sotheby's.

Имена покупателей не разглашаются.

Отметим, на торгах Classic & Contemporary art аукционного дома "Золотое Сечение" самым дорогим лотом стала скульптура "Черный лебедь", созданная Леонидом Козловым в 1986 году и получившая серебряную медаль на выставке современных европейских художников Ces inconnus célèbres в Париже в 1998 году. За нее боролись два коллекционера. В итоге работа ушла с молотка за $101,75 тысячи, что в два раза дороже стартовой цены ($50 тысяч).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Coca-Cola выпустила "умную" воду, дистиллированную паром — с женьшенем и одуванчиком
Coca-Cola выпустила "умную" воду, дистиллированную паром — с женьшенем и одуванчиком
На создание института по изучению искусственного мяса выделили $10 млн
На создание института по изучению искусственного мяса выделили $10 млн
NASA запустило первый космический зонд для изучения астероидов Юпитера (ВИДЕО)
NASA запустило первый космический зонд для изучения астероидов Юпитера (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации"

  3. Европа может одобрить запуск "Северного потока-2" без сертификации, — Зеркаль

  4. В Украину идут морозы: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

  5. В Киеве оштрафовали ресторан за нарушение карантина

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...