В США 11 картин Пабло Пикассо ушли с молотка за $110 млн

Одиннадцать работ Пабло Пикассо, которые выставлялись в отеле Лас-Вегаса более двух десятилетий, были проданы на аукционе почти за 110 млн долларов.

Об этом сообщает ВВС

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Работы, принадлежащие MGM Resorts, были представлены в ресторане Picasso в отеле Bellagio.

На аукционе было представлено девять картин и две керамические работы испанского художника, который умер в 1973 году. Его коллекция насчитывает более 50 лет творческой деятельности.

Картина 1938 года "Женщина в красно-оранжевом берете" с изображением любимой и музы Пикассо Мари-Терезы Вальтер была продана по самой высокой цене вечера — 40,5 миллиона долларов.

Другой шедевр — масштабный портрет "Homme et Enfant" ("Человек и ребенок") — продан за 24,4 миллиона долларов.

"Работа 1959 года высотой почти 2 метра является чрезвычайно впечатляющим примером достижений Пикассо на этом важном этапе его карьеры", — заявил аукционный дом Sotheby's.

Также в продажу была включена картина "Nature Morte au Panier de Fruits et aux Fleurs" ("Натюрморт с корзиной фруктов и цветами"), написанная Пикассо во время нацистской оккупации Парижа в 1942 году. Она была продана за 16,6 миллиона долларов.

"Несмотря на разрушения и проблемы Второй мировой войны, годы между 1940-44 годами стали одними из самых богатых периодов для Пикассо", — сообщает Sotheby's.

Имена покупателей не разглашаются.

Отметим, на торгах Classic & Contemporary art аукционного дома "Золотое Сечение" самым дорогим лотом стала скульптура "Черный лебедь", созданная Леонидом Козловым в 1986 году и получившая серебряную медаль на выставке современных европейских художников Ces inconnus célèbres в Париже в 1998 году. За нее боролись два коллекционера. В итоге работа ушла с молотка за $101,75 тысячи, что в два раза дороже стартовой цены ($50 тысяч).