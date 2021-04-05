Об инвестициях в искусство: кто и как формирует стоимость работ художника — арт-эксперт

В начале года аукционный дом "Золотое сечение" провел Выставку "Ипостаси Александра Сухолита. Скульптура. Графика Живопись". Она была приурочена к 60-летию известного украинского скульптора и художника и представляла его лучшие работы разных лет. К выставке был издан каталог, который можно приобрести в аукционном доме.

Куратором выставки стал Михаил Василенко — совладелец аукционного дома "Золотое сечение". В интервью для Delo.ua он поделился своим экспертным мнением о том, как формируется стоимость работ художника и как они капитализируются. А также порекомендовал тем, кто не так давно начал инвестировать в искусство либо задумывается об этом, как понять, в кого можно вложить деньги в ситуации, когда часть арт-рынка скрыта от глаз аналитиков.

Михаил, поделитесь своим экспертным мнением, в чем художественная ценность и особенность работ Александра Сухолита?

Особенность работ Сухолита в его художественной манере, оригинальности и присутствии элементов архаики в каждом творении. Все произведения наделены выразительным авторским стилем и являются отражением тонкого духовного мира в материи: будь то бронза, графика или живопись. Сухолит достаточно много времени посвятил изучению византийского богословия. Сложно не почувствовать нечто сакральное в его работах.

Александр Сухолит — один из тех классиков украинского современного искусства, кого исправно называют "гением". Его значимость для украинской культуры сложно переоценить. Основная линия творчества — это человеческая натура, образ женщины и тема материнства. Обнаженное тело как символ истины и первозданности. С моей точки зрения, ценность работ в том, что они наделены душой и смыслом, буквально вложенными руками скульптора.

Сухолит не использует резец, он лепит пальцами, передавая человеческое тепло прочным материалам таким, как бронза или гипс. Зачастую, начиная работать с куском глины, он не знает, что собирается создать. Идет по тропе своих мыслей и впечатлений в самую глубину. А вот в процессе медитативной работы с материалом начинают вырисовываться образы.

Настоящий мастер всегда чувствует, что образ получился, когда уловлен и показан характер. Для Сухолита не важна полная законченность формы. Его импрессионистическая манера достаточно передает характер образа, теплоту человека, и нет надобности дорабатывать скульптуру до идеала.





Основная теоретическая проблема арт-рынка — адекватность денежной оценки произведения искусства. Расскажите, как формируется стоимость работ на примере произведений Сухолита?

Стоимость работ на рынке предметов искусства формируется годами, а то и десятилетиями. Она зависит как от таланта художника, его харизмы, так и от эффективности маркетинга и PR-стратегии, осуществляемой галереей или агентом, которые занимаются продвижением и продажей работ автора. Сухолит присутствует на рынке достаточно давно, лет 20 минимум. Его творческая биография, признание среди экспертов и коллекционеров красноречиво подтверждают материальную ценность его работ. Я говорю об участии в знаковых выставках, продажах на аукционах, попадании произведений в известные коллекции и музеи, количество изданных каталогов — синергия всех этих факторов влияет на финальную оценку произведения.

На данный момент цены на работы Сухолита абсолютно доступны. Если сравнить среднерыночную стоимость бронзовой скульптуры на рынке, то он имеет умеренную цену. Средняя цена скульптуры кабинетного размера начинается от $4000 — 5000 и достигает $10000.

Согласны ли вы с мнением, что искусство стоит столько, сколько вы за него готовы заплатить?

Конечно, коллекционеры торгуются не только на повышение цены на аукционах, но и на понижение — в частных продажах. Но это не значит, что работу можно купить за столько, сколько ты готов заплатить. На произведения искусства, как и на любые другие предметы, существует рынок, установленный порядок цены на определенных художников, на виды техник, а также цены варьируются относительно периода создания работ. Всегда найдется тот ценитель, который заплатит адекватную произведению цену.

Какие факты из биографии художника могут поднять его искусство в цене?

Цену на произведения художника формирует совокупность факторов. Нельзя сказать, что если однажды на аукционе работа ушла с большими торгами, то цены сразу выросли. Должно состояться несколько таких продаж в обозримом периоде. Благотворительные аукционы, как правило, не учитываются. Также важно участие художника в действительно знаковых проектах, наличие персональных выставок в авторитетных институциях. Участие в Венецианской биеннале тоже может повышать коммерческую ценность автора.

Допустим, работ определенной серии или периода художника было мало или они все давно находятся в коллекциях и не продаются, когда такая работа попадает на рынок, она может стоить на порядок выше других. Публикации в монографиях и профессиональных изданиях тоже добавляют ценности конкретным работам.

Существенно влияет также и наличие картин автора в национальных музеях. Это значит, что художник принят на самом высоком, государственном уровне. Это повышает его авторитет и цену на художественном рынке.

Умение оценить качество работы с искусствоведческой точки зрения является главным для коллекционера-знатока. Так ли это? Что делать новичкам?

Начинающим коллекционерам стоит больше ходить на качественные выставки. Чем больше видишь, тем быстрее формируется вкус и понимание того, что действительно стоит покупать и коллекционировать. В последнее время в Киеве издается много книг о современном искусстве, о процессе его становления, описываются творческие пути и подходы художников — все это тоже помогает ориентироваться в художественной среде.

Что касается цен, лучше и правильно ориентироваться на аукционные продажи, так как только в этом случае цена легитимна. Начинающий коллекционер, с помощью истории продаж на аукционе, может составить для себя впечатление о ценности автора, цене и росте этой цены за последнее время. Даже если работа не была продана на торгах, но попала в аукционную коллекцию — это все равно важно, так как состоялась публикация с фиксированием цены.

Какова капитализация работ Сухолита в коллекции с течением времени?

Сухолит — это уже бренд и покупка его работ имеет коллекционную ценность. Он уже классик современного искусства, один из глубоких и интересных украинских авторов. Он художник, творец. Все работы исходят из души. Я считаю его одним из главных скульпторов Украины, который точно вошел в историю. Приобретение его скульптур, графики — абсолютно правильное решение и имеет хороший инвестиционный потенциал. Тем более сейчас, когда есть пока из чего выбрать. На выставке "Ипостаси Александра Сухолита. Скульптура. Графика. живопись" в Золотом сечении были представлены самые интересные работы разных периодов: 90-е и начало 2000-х (все их можно увидеть в каталоге, подготовленном к выставке: онлайн-вариант каталога — по ссылке, а бумажный вариант можно купить в аукционном доме — Delo.ua).

Я помню, в середине 2000-х работы авторства Сухолита уже стоили не дешево. На сегодняшний момент, заметен небольшой рост на некоторые работы, но в основном цены на средние скульптуры стабильны. Другая ситуация с капитализацией больших форм: 1,5-2 м скульптуры могли стоить $5000 сейчас же их рыночная стоимость может достигать $20000 — 30000.

Например, на нашей выставке экспонировался барельеф из гипса "Поток", 2003 года стоимостью $15000 (105 х 100 см).

Эту работу я нашел в мастерской скульптора и она в единственном экземпляре. Сухолит, когда увидел произведение в экспозиции, на некоторое время засомневался в своем желании продавать эту работу. Мы договорились, в случае продажи этой гипсовой работы, снять форму, либо второй вариант — за эти деньги отлить скульптуру в бронзе. Если говорить про инвестиционную привлекательность, то бронза гораздо выгоднее и со временем точно станет дороже.

Самая дорогая бронзовая работа, которая была представлена на выставке, — "Портрет Джакометти" (2010 год) стоит $35000.

Стоит ли начинать заниматься инвестициями в искусство, если часть рынка скрыта от глаз аналитиков?

Планируя инвестиции в искусство, всегда можно опираться на результаты аукционных торгов. Они являются публичными, а значит в самом деле отражают те суммы, которые заплатили коллекционеры. Порой этого достаточно, чтобы понять, в кого можно вложить деньги. К тому же, помимо киевских аукционов, некоторые наши современные художники уже давно представлены на Sotheby's и Christie's.

В чем была особенность выставочного проекта "Ипостаси Александра Сухолита. Скульптура. Графика. Живопись"?

Мы несколько месяцев работали над экспозицией выставки и отбором работ. Были встречи и долгие разговоры в мастерской. Мы хотели показать все грани личности Александра Сухолита, как живописца, графика и скульптора. Показать лучшие образцы его творчества в одной экспозиции, его любовь к пластике и мастерство работы с материалом. По сути, ключевая особенность выставки — наш кураторский выбор произведений разных периодов. К выставке был отпечатан каталог, в который вошли тексты о самом авторе и все произведения, которые были представлены в залах "Золотого сечения".





Какие основные услуги и сферы деятельности аукционного дома?

Основная услуга, которую мы предоставляем — это создание коллекции. Вложение капитала в предметы искусства, безусловно, требует экспертизы и без арт-консультантов в этой сфере легко проиграть. Мы подбираем работы, которые прошли проверку подлинности, обладают художественной ценностью и инвестиционным потенциалом.

Отдельно занимаемся арт-банкингом. Искусство — это стабильная инвестиция и моральное удовольствие. Если коллекционер преследует лишь финансовое удовлетворение и абсолютно не получает эстетического наслаждения от владения произведениями искусства, то лучше вкладывать деньги в недвижимость или акции.

Помимо продажи на аукционах, "Золотое сечение" занимается реализацией предметов искусства в режиме частных продаж. После приобретения произведения коллекционер получает пакет необходимых документов, а также сертификат аукционного дома "Золотое сечение", который подтверждает происхождение работы — куплена у нас на торгах или частным образом.

Знаю, что вы планируете ребрендинг. На каком этапе эта работа и какие новые проекты планируете сделать в этом году?

Что касается ребрендинга, сейчас в процессе разработка нового фирменного стиля и веб-дизайна сайта аукционного дома. Плюс планируем запускать онлайн-платформу для продажи предметов искусства, которые прошли нашу экспертную селекцию. В так называемом маркетплейсе будут представлены лоты с аукционов и работы, которыми занимаемся и офлайн в частных продажах. В этой подборке не найдется случайных вещей с сомнительным провенансом. Материал, которым мы занимаемся — предметы искусства коллекционного качества, однозначно высокого художественного уровня, некоторые из них имеют и историческую ценность. Настало время расширять свои границы и выходить за пределы Украины.

Беседовала Карина Качуровская, основательница Avangarden, исполнительный директор Клуба коллекционеров современного искусства, специально для Delo.ua