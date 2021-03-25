Lifestyle 1 час назад

Самую большую картину в мире "Путешествие человечества" продали за $62 миллиона

Полотно британского художника написано на основе рисунков детей из 140 стран мира и официально занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая картина в мире

Самая большая картина в мире художника Саши Джафри. Фото: Meduza Самая большая картина в мире художника Саши Джафри. Фото: Meduza
Самая большая картина в мире художника Саши Джафри. Фото: Meduza

Картина британского художника Саши Джафри под названием "Путешествие человечества" (на англ. "The Journey of Humanity") признана самым большим в мире художественным полотном на холсте, который продали на аукционе в Дубае за $62 миллиона.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

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Находясь на карантине в отеле Atlantis в Дубае, Джефри работал над полотном в течение семи месяцев. В процессе создания картины художник использовал 1065 кисточек и 6300 литров краски. В основу самой картины легли рисунки детей из 140 стран, которые были отправлены художнику онлайн. Так, картина получила свое название "The Journey of Humanity", что в переводе с английского — "Путешествие человечества". 

Полотно разделено на 70 частей общей площадью около 1600 квадратных метров. Такая площадь сопоставима с четырьмя баскетбольными площадками. 

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Также картина Саши Джафри официально занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая картина в мире. 

Картина художника Саши Джафри под названием "Путешествие человечества". Фото: The Guardian

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Изначально художник планировал продать полотно по частям, чтобы выручить от него около $30 миллионов. Однако нашелся покупатель, который приобрел картину целиком. Теперь полотно принадлежит французу Андре Абдун, который проживает в Дубае и имеет свой бизнес в сфере криптовалюты.

Все средства от продажи картины пойдут на благотворительность и будут разделены между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, фондами Global Gift Foundation и Dubai Cares, передает Reuters.

Напомним, что за рекордные $69 миллионов продан цифровой коллаж художника Beeple, созданный как NFT.

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