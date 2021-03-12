Lifestyle 20 минут назад

За рекордные $69 миллионов продан цифровой колаж художника Beeple, созданный как NET

$69 млн заплатили на торгах аукционного дом Christieʼs за работу художника Майка Винкельманна, известного как Beeple. Это рекордная цена продаж цифровых произведений искусства и третья по величине аукционная цена за работы ныне живущих художников

Коллаж "Everydays: The First 5000 Days" Майка Винкельманна продан за $69 млн Коллаж "Everydays: The First 5000 Days" Майка Винкельманна продан за $69 млн
Коллаж "Everydays: The First 5000 Days" Майка Винкельманна продан за $69 млн

Аукционный дом Christieʼs продал работу художника Майка Винкельманна (известного как Beeple) "Everydays: The First 5000 Days" за $69,3 млн в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Это рекордная цена за NFT, сообщается на сайте аукционного дома.

Работа "Everydays: The First 5000 Days" представляет из себя JPG-файл — коллаж из всех изображений, которые художник ежедневно публиковал в интернете в течение пяти тысяч дней начиная с 2007 года.

Кратко и по делу в Telegram

NET 1Christie's

Коллаж  был создан в феврале как "невзаимозаменяемый токен" (NFT). Технология NFT позволяет человеку закрепить за собой владение любым цифровым объектом искусства, а затем продать его. С помощью NFT художники продают цифровые картины, музыканты  -  альбомы, пользователи твиттера — твиты. 

Торги на двухнедельной распродаже Beeple, состоящей всего из одного лота, начинались со $100. За оставшиеся секунды до финала торгов цена работы достигла $30 млн, но из-замножества заявок, поступивших  в последний момент, торги продлили на две минуты, сообщает The New York Times. В тоге кртину продали за $69,3 млн

NETChristie's

"Everydays: The First 5000 Days" — первая работа в виде NFT, которую продал Christieʼs за свою 255-летнюю историю. В ходе торгов аукционный дом впервые принимал для оплаты криптовалюту Ethereum.

Стоимость работы Beeple стала третьей по величине аукционной ценой за произведение ныне живущего художника — после Джеффа Кунса ($91 млн) и Дэвида Хокни ($90 млн) 

Цена цифрового произведения Beeple превысила стоимость многих физических картин таких художников, как Эжен Делакруа, Марсель Дюшан и Франсиско Гойя, отмечает NYT.

  • Beeple (Майк Винкельманн) -  графический дизайнер из Чарлстона, Южная Каролина, США, который создает различные цифровые изображения, включая короткометражные фильмы, и работы с VR / AR.  Работал над концертными визуальными эффектами для Джастина Бибера, One Direction, Кэти Перри, Ники Минаж, Эминема, Зедда, deadmau5 и многих других.   Один из основоположников современного "повседневного" движения в трехмерной графике, он каждый день создавал картинку от начала до конца и выкладывал ее в Интернете более десяти лет, не пропуская ни одного дня.

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Среди недавно проданных цифровых токенов Nyan Cat Криса Торреса -  анимированного летающего кота с телом Pop-Tart, оставляющего радужный след. "летающий кот" продан на веб-сайте для покупки и продажи цифровых товаров Foundation за $580000.

Клип Леброна Джеймса, блокирующего бросок в баскетбольном матче Lakers ушел за $100000. Твит Марка Кубана, инвестора и владельца Dallas Mavericks купили за $952. Актриса Линдси Лохан продала изображение своего лица более чем за $17000 долларов и файл был быстро перепродан за $57000.

Рынок NFT начал расти в прошлом году: более 222 тысячи человек участвовали в продажах на сумму $250 млн, что в четыре раза больше, чем в 2019 году. Но ажиотажный спрос начался с начала этого года. Обозревталь The New York Times Эрин Гриффит отмечает , что внимание биткойн-миллионеров привлекли громкие релизы NFT от музыкального продюсера Deadmau5 и Джастина Ройланда, создателя мультфильма "Рик и Морти". А начало сезона Национальной баскетбольной ассоциации  — к новым цифровым карточкам лиги. 

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