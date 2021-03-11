На аукционе ушли с молотка с большими торгами картины Бокшая, Марчука, Гейко, Криволапа

Крупнейший в Украине аукционный дом "Золотое Сечение" открыл сезон весенних торгов коллекцией классического и современного искусства, на которые были выставлены работы украинских художников.

Из-за пандемии COVID-19 торги проходили онлайн, но это не сказалось на активности коллекционеров — из 47 выставленных лотов было продано 29 предметов искусства.

Такой результат совладелец аукционного дома "Золотое Сечение" Михаил Василенко оценивает, как один из лучших за последние несколько лет. По его словам, организаторы торгов были к этому готовы, так как "коллекция получилась музейного уровня без исключений".

Жаркие торги велись за картину представителя Закарпатской школы живописи Иосифа Бокшая "Штребское Плесо" (1938 год). При старте в $30 тысяч была продана за $49,5 тысяч, то есть по верхнему эстимейту. Это самая большая стоимость, которую коллекционеры давали за картину этого автора на публичных торгах последнего десятилетия.

Работа еще одного представителя этой же школы Адальберта Эрдели "Пейзаж с водой" (30-е годы) ушла с молотка за $24,2 тысяч при старте в $20 тысяч.

Топ-лоты аукциона — картина киевского художника Виктора Зарецкого "Истоки искусства" (1988 год) и живопись Николая Глущенко "Лето" (1950-х годов) также получили внимание коллекционеров. Работу Зарецкого купили за $39,6 тысяч при старте в $25 тысяч, Глущенко — за $34,1 тысяч при старте в $25 тысяч.

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Традиционно высокий спрос был на картину Ивана Марчука. Его композиция "Где же ты, моя тропинка" (1989 год) ушла с молотка за $35,2 тысяч при стартовой цене в $20 тысяч.

Картины авторства художников "Живописного заповедника" Марка Гейко и Анатолия Криволапа получили множество бидов от коллекционеров. Работу Гейко купили за $10,45 тысяч при старте в $6 тысяч. "Футбол" Анатолия Криволапа — за $15,4 тысяч при стартовой цене $10 тысяч. Нашли своих покупателей работы еще двух авторов этого художественного объединения — Тиберия Сильваши и Александра Животкова.

Среди других проданных лотов — картины авторства Марии Примаченко, Ивана Труша, Василия Хмелюка, Давида Бурлюка, Романа Сельского, Эрнеста Коткова, Романа Жука, Василия Цаголова, Матвея Вайсберга, Романа Минина, Игоря Гусева, Кирилла Проценко, Артема Волокитина, Юрия Коваля и других художников.

Еще неделю продолжаются пост-аукционные торги.