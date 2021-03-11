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На аукционе ушли с молотка с большими торгами картины Бокшая, Марчука, Гейко, Криволапа

Аукцион "Золотое Сечение" показал один из лучших результатов последних лет, продав 29 картин из 47 выставленных лотов. Полотна известных украинских художников ушли с молотка с большими торгами

Картина "Футбол" Анатолия Криволапа ушла с молотка $15,4 тысяч Картина "Футбол" Анатолия Криволапа ушла с молотка $15,4 тысяч
Картина "Футбол" Анатолия Криволапа ушла с молотка $15,4 тысяч

Крупнейший в Украине аукционный дом "Золотое Сечение" открыл сезон весенних торгов коллекцией классического и современного искусства, на которые были выставлены работы украинских художников. 

Из-за пандемии COVID-19 торги проходили онлайн, но это не сказалось на активности коллекционеров — из 47 выставленных лотов было продано 29 предметов искусства.

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Такой результат совладелец аукционного дома "Золотое Сечение" Михаил Василенко оценивает, как один из лучших за последние несколько лет. По его словам, организаторы торгов были к этому готовы, так как "коллекция получилась музейного уровня без исключений". 

бокшай Картина "Штребское Плесо" Иосифа Бокшая продана на торгах за $49,5 тысяч

Жаркие торги велись за картину представителя Закарпатской школы живописи Иосифа Бокшая "Штребское Плесо" (1938 год). При старте в $30 тысяч была продана за $49,5 тысяч, то есть по верхнему эстимейту. Это самая большая стоимость, которую коллекционеры давали за картину этого автора на публичных торгах последнего десятилетия.  

Работа еще одного представителя этой же школы Адальберта Эрдели "Пейзаж с водой" (30-е годы) ушла с молотка за $24,2 тысяч при старте в $20 тысяч.  

глущенко "Лето" Николая Глущенко продано на торгах за $34,1 тысяч

Топ-лоты аукциона — картина киевского художника Виктора Зарецкого "Истоки искусства" (1988 год) и живопись Николая Глущенко "Лето" (1950-х годов) также получили внимание коллекционеров. Работу Зарецкого купили за $39,6 тысяч при старте в $25 тысяч, Глущенко — за $34,1 тысяч при старте в $25 тысяч. 

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Традиционно высокий спрос был на картину Ивана Марчука. Его композиция "Где же ты, моя тропинка" (1989 год) ушла с молотка за $35,2 тысяч при стартовой цене в $20 тысяч.  

марчукКартину "Где же ты, моя тропинка" Ивана Марчука купили за $35,2 тысяч

Картины авторства художников "Живописного заповедника" Марка Гейко и Анатолия Криволапа получили множество бидов от коллекционеров. Работу Гейко купили за $10,45 тысяч при старте в $6 тысяч.  "Футбол" Анатолия Криволапа — за $15,4 тысяч при стартовой цене $10 тысяч. Нашли своих покупателей работы еще двух авторов этого художественного объединения — Тиберия Сильваши и Александра Животкова.

гейкоКартина Марка Гейко продана за $10,45 тысяч

Среди других проданных лотов — картины авторства Марии Примаченко, Ивана Труша, Василия Хмелюка, Давида Бурлюка, Романа Сельского, Эрнеста Коткова, Романа Жука, Василия Цаголова, Матвея Вайсберга, Романа Минина, Игоря Гусева, Кирилла Проценко, Артема Волокитина, Юрия Коваля и других художников. 

Еще неделю продолжаются пост-аукционные торги. 

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