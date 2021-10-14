За сколько ушел с молотка "Черный лебедь" — топ продаж торгов "Золотого сечения"

На торгах Classic & Contemporary art аукционного дома "Золотое Сечение" продано 50% лотов (с учетом двух дней постаукционних продаж). Всего было выставлено 54 лота, и на этот раз организаторы аукциона отдали преимущество работам художников ХХ века.
Самым дорогим лотом стала скульптура "Черный лебедь", созданная Леонидом Козловым в 1986 году и получившая серебряную медаль на выставке современных европейских художников Ces inconnus célèbres в Париже в 1998 году. За нее боролись два коллекционера. В итоге работа ушла с молотка за $101,75 тысяч, что в два раза дороже стартовой цены ($50 тысяч).
Леонид Козлов "Черный лебедь" ($101,75 тысяч). Фото: facebook.com/goldensection.auction
Среди самых больших продаж — картина Иосифа Бокшая "Нагорная проповедь" (1926 год). Работу купили за $56,1 тысяч (при старте $45 тысяч). В этой ранней работе художник интегрировал библейскую сцену (традиционный сюжет, широко представленный в классической живописи) в закарпатский пейзаж.
Иосиф Бокшай "Нагорная проповедь" ($56,1 тысяч). Фото: facebook.com/goldensection.auction
Постоянно привлекают внимание коллекционеров работы Ивана Марчука.
Представленные на торгах живописные композиции "Золотые колокола" (1990 г.) и "Красная планета" (1973 года), проданы за $31,9 тысяч и $35,2 тысячи соответственно. Обе картины включены в фильм о художнике, что влияет на их провенанс, отметили организаторы торгов.
Художник Иван Марчук в зале аукционного дома "Золотое сечение". Фото: facebook.com/goldensection.auction
Иван Марчук "Золотые колокола" ($31,9 тысяч). Фото: facebook.com/goldensection.auction
Иван Марчук "Красная планета" ($35,2 тысячи). Фото: facebook.com/goldensection.auction
Редкая работа "Море" Николая Глущенко, написанная в Паланге в 1970 году, ушла с молотка за $31,9 тысяч (при старте $ 25 тысяч).
Впервые выставленная на публичные торги картина Абрама Маневича "Город на реке Гудзон" (1930-х годов) нашла своего покупателя за $13,2 тысяч.
Также с молотка ушли работы Адальберта Эрдели, Федора Манайло, Романа Сельского, Виктора Зарецкого, Марии Примаченко, Афанасия Заливахи, Анатолия Лимарева, Александра Ройтбурда, Анатолия Криволапа, Степана Рябченко и других авторов.
"Світлоносний Кольороступ" из серии "Виртуальний сад". Новая работа одесского художника Степана Рябченко, известного своими цифровыми работами и инсталляциями. Фото: facebook.com/goldensection.auction
Анализируя итоги торгов, совладелец "Золотого сечения" Михаил Василенко отметил постоянное появление новых участников. В этот раз несколько человек впервые совершили покупки искусства, а также впервые участие в торгах аукционного дома принял коллекционер из Японии.