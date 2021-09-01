"Золотое Сечение" впервые принимает ставки на тихом аукционе художников строгого стиля

Аукционный дом "Золотое сечение" открывает осенний сезон новшеством — новым форматом продаж произведений, представленных на персональной выставке. С 1 сентября работы художников Владислава Мамсикова и Анатолия Постоюка можно будет приобрести на тихом аукционе.

Ставки будут принимать до 14 сентября в зале экспозиции и на сайте аукционного дома. По словам организаторов аукциона, стартовые цены будут снижены в два-три раза относительно рыночных.

Всего на выставке представлено 53 работы: 27 картин Мамсикова и 26 — Постоюка.

Среди живописных работ Постоюка (род. в 1938 году) много киевских и прибалтийских пейзажей: "Старый Киев", "Улицы Киева", "Дзинтари", "Костел в Риге", а также натюрморты "Красные розы", "Мастерская" и другие.

Экспозиция Мамсикова интересна для коллекционеров тем, что все работы из одной частной коллекции. Ее владелец в течение 30 лет покупал одну-две картины художника в год. Большинство из них никогда не выставлялись.

На выставке экспонируют городские пейзажи "Прага", "Утро на о.Барбадос", "Боричев Ток", картины с вещами в мастерской художника "Очки", "Натюрморт с виноградом", портретами близких ему людей и автопортретами.

Выставка масштабна. Представляет 40-летний период творчества художников. Ее организаторы обращаются как к малоизученном периоду — семидесятым годам, в которые активно писали Мамсиков и Постоюк и которые называют застоем, так и к началу 2000-х.

Торги за лоты закончатся 14 сентября в 19:00 в онлайн-режиме на сайте.