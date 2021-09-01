Lifestyle 40 минут назад

"Золотое Сечение" впервые принимает ставки на тихом аукционе художников строгого стиля

Осенний сезон 2021 в аукционном доме "Золотое Сечение" открывается выставочным проектом двух художников, представителей строгого стиля — Владислава Мамсикова и Анатолия Постоюка

"Золотое Сечение" впервые принимает ставки на тихом аукционе художников строгого стиля "Золотое Сечение" впервые принимает ставки на тихом аукционе художников строгого стиля

Аукционный дом "Золотое сечение" открывает осенний сезон новшеством — новым форматом продаж произведений, представленных на персональной выставке. С 1 сентября работы художников Владислава Мамсикова и Анатолия Постоюка можно будет приобрести на тихом аукционе.

Ставки будут принимать до 14 сентября в зале экспозиции и на сайте аукционного дома. По словам организаторов аукциона, стартовые цены будут снижены в два-три раза относительно рыночных.

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Всего на выставке представлено 53 работы: 27 картин Мамсикова и 26 — Постоюка.

Среди живописных работ Постоюка (род. в 1938 году) много киевских и прибалтийских пейзажей: "Старый Киев", "Улицы Киева", "Дзинтари", "Костел в Риге", а также натюрморты "Красные розы", "Мастерская" и другие.

Экспозиция Мамсикова интересна для коллекционеров тем, что  все работы из одной частной коллекции. Ее владелец в течение 30 лет покупал одну-две картины художника в год. Большинство из них никогда не выставлялись.

На выставке экспонируют городские пейзажи "Прага", "Утро на о.Барбадос", "Боричев Ток", картины с вещами  в мастерской художника "Очки", "Натюрморт с виноградом", портретами близких ему людей и автопортретами.   

Выставка масштабна. Представляет 40-летний период творчества художников. Ее организаторы обращаются как к малоизученном периоду —  семидесятым годам, в которые активно писали Мамсиков и Постоюк и которые называют застоем, так и к началу 2000-х.

Торги за лоты закончатся 14 сентября в 19:00 в онлайн-режиме на сайте.

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