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"Тысячу Зеленского" можно будет потратить на книги, – Минэкономики
Украинцы смогут потратить на книги обещанную тысячу гривен за вакцинацию. Эту возможность включили в программу "е-Поддержка", в рамках которой украинцам и будут выплачивать деньги за вакцинацию против коронавируса.
Об этом 2 декабря сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба ведомства.
Министр рассказала, что команда Минэкономики провела встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институтов.
В результате стороны договорились о расширении программы поддержки бизнеса, который наиболее пострадал от карантинных ограничений. Украинцы смогут потратить полученные за вакцинацию средства на покупку книг.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Е-Поддержка" — это как раз та программа, которую 15 ноября анонсировал президент Владимир Зеленский. Она стартует с 19 декабря этого года и продлится в течение 2022 года.
Она предусматривает, что все совершеннолетние украинцы, сделавшие вакцину против коронавируса, получат поддержку в размере 1000 грн.
Кроме книг за эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, купить билет в кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.
Чтобы получить деньги, нужно иметь Covid-сертификат в мобильном приложении "Дія". Получить деньги также можно с помощью "Дії". Для этого, после старта программы нужно будет выбрать в приложении услугу "Е-Поддержка". После этого "Дія" проверит получателя на соответствие установленным критериям.
Если гражданин прошел курс вакцинации против коронавируса, то "Дія" откроет виртуальный счет в онлайн-банке, на который придет 1000 грн. Деньги можно будет потратить на покупку услуги у бизнеса, участвующего в программе. По предварительным подсчетам, это более 6000 предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль уточнял, что инициатива президента больше направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, который пострадал из-за пандемии и карантинных ограничений, которые она вызвала.
Глава Кабмина также сообщал, что власти решили взять из общего фонда государственного бюджета деньги, которые направят на выплату вакцинированным украинцам по тысяче гривен.