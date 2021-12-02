"Тысячу Зеленского" можно будет потратить на книги, – Минэкономики

Украинцы смогут потратить на книги обещанную тысячу гривен за вакцинацию. Эту возможность включили в программу "е-Поддержка", в рамках которой украинцам и будут выплачивать деньги за вакцинацию против коронавируса.

Об этом 2 декабря сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба ведомства.

Министр рассказала, что команда Минэкономики провела встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институтов.

В результате стороны договорились о расширении программы поддержки бизнеса, который наиболее пострадал от карантинных ограничений. Украинцы смогут потратить полученные за вакцинацию средства на покупку книг.

"Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку. Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других институций и по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет с начала программы "е-Поддержка", — рассказала Свириденко.

"Е-Поддержка" — это как раз та программа, которую 15 ноября анонсировал президент Владимир Зеленский. Она стартует с 19 декабря этого года и продлится в течение 2022 года.

Она предусматривает, что все совершеннолетние украинцы, сделавшие вакцину против коронавируса, получат поддержку в размере 1000 грн.

Кроме книг за эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, купить билет в кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы.

Чтобы получить деньги, нужно иметь Covid-сертификат в мобильном приложении "Дія". Получить деньги также можно с помощью "Дії". Для этого, после старта программы нужно будет выбрать в приложении услугу "Е-Поддержка". После этого "Дія" проверит получателя на соответствие установленным критериям.

Если гражданин прошел курс вакцинации против коронавируса, то "Дія" откроет виртуальный счет в онлайн-банке, на который придет 1000 грн. Деньги можно будет потратить на покупку услуги у бизнеса, участвующего в программе. По предварительным подсчетам, это более 6000 предприятий в сферах культуры, спорта и пассажирских перевозок.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль уточнял, что инициатива президента больше направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, который пострадал из-за пандемии и карантинных ограничений, которые она вызвала.

Глава Кабмина также сообщал, что власти решили взять из общего фонда государственного бюджета деньги, которые направят на выплату вакцинированным украинцам по тысяче гривен.