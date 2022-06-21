Індустріальні парки отримають податкові та митні пільги

Верховна Рада схвалила два закони, які надають податкові та митні пільги для індустріальних парків.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Відповідно до першого закону (№5688) зміни передбачає звільнення від ПДВ при імпорті нового обладнання, ввезеного в Україну учасниками індустріальних парків.

Пільга дійсна лише за умови використання учасниками цього обладнання на території індустріального парку в цільових сферах:

переробної промисловості;

науково-дослідної діяльності.

Передавати таке обладнання в оренду, лізинг чи користування третім особам за інших умов заборонено.

Також індустріальні парки звільняються від податку на прибуток протягом десяти років, якщо вони працюють виключно біля індустріального парку. Крім цього, дивіденди акціонерам не нараховуються і не виплачуються, при цьому прибуток спрямовується на розвиток індустріального парку. При невикористанні коштів у розвиток можуть позбутися статусу учасника індустріального парку.

Також місцева влада може надавати їм пільгові ставки податку на нерухомість та плати за землю.

Другий закон (№5689) звільняє від сплати ввізного мита на нове обладнання, яке ввозиться для діяльності в цільових сферах біля індустріального парку. Якщо власник протягом 5 років з моменту "пільгового" ввезення обладнання вирішить продати його або достроково втратить статус учасника індустріального парку, доведеться сплатити як мито, так і додаткову пеню.

Нагадаємо, Верховна Рада з 1 липня повертає мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто. За це проголосували 234 народні депутати. Ухвалений закон відновлює оподаткування, яке було скасовано у березні цього року.