В Чернівецькій області з'являться два індустріальні парки

Кабінет міністрів 19 липня включив до реєстру індустріальних парків два нових парки в бесарабській частині Чернівецької області. Як повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, це "Хотин Invest" (Хотин) та "Енергія Буковини" (село Сербичани Сокирянської громади).

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Наразі в реєстр індустріальних парків включено 55 промислових майданчиків, зокрема чотири у 2022 році за новою процедурою, визначеною змінами до закону про індустріальні парки.

Зазначимо, що минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав два закони, які передбачають податкові та митні пільги для учасників індустріальних парків. Зокрема, їх на 10 років звільнено від сплати частини податку на прибуток, яка йде на реінвестування.

Також учасників індустріальних парків звільнено від сплати ПДВ та мита при імпорті обладнання для виробництва без права відчуження цього обладнання впродовж п'яти років. Місцевій владі надано право надавати такому бізнесу пільги по окремим місцевим податкам (податкок на нерухоме майно, плата за землю, земельний податок).

Індустріальний парк "Хотин Invest" має площу 13,7 га. Ініціатором його створення є Хотинська міська рада. Він спеціалізується на текстильній та деревообробній промисловості.

Майданчик розташований на перетині автомагістралі Н-03 Житомир – Чернівці (частина Європейського автомобільного маршруту Е85) та траси Т2610, яка з’єднує Хотин із пунктом перетину кордону з Молдовою у селі Мамалига.

Індустріальний парк "Енергія Буковини" має площу 15 га. Його створено за ініціативи Сокирянської міської ради. Він спеціалізується на деревообробній та харчовій промисловості. Поруч із територією індустріального парку проходять автомобільна дорога Р-63 та залізнична колія (вантажна станція), які сполучають Чернівці та Молдову.