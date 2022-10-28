Кабмін ввів гранти до 60 мільйонів гривень на облаштування індустріальних парків

Кабінет міністрів на засіданні 28 жовтня затвердив порядок надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, необхідних для створення та функціонування таких парків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, документом визначено механізм надання коштів на ці цілі, передбачених у державному, місцевому бюджетах та інших джерелах, не заборонених законом.

В свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну вказав ключові параметри такої допомоги: за умовами порядку, максимальна сума становитиме 60 мільйонів гривень за умови, що це не більше 80% від проекту.

Крім цього, уряд затвердив порядок надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків.

Порядком визначено процедуру надання такої компенсації ініціаторам створення індустріальних парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам самих парків, включеним до Реєстру індустріальних парків.

За словами Шмигаля, для компанії, яка облаштовує промисловий парк, максимальний обсяг компенсації становитиме також 60 мільйонів гривень, для учасників — 45 мільйонів.

В Міністерстві економіки також додають, що компенсація за нараховані та сплачені відсотки буде надаватися за період, що не перевищує три роки, та не раніше 2022 року (коли набрали чинності зміни до закону про індустріальні парки).

Звернення заявників по обох питаннях буде розглядатися утвореною Мінекономіки постійно діючою міжвідомчою комісією з підготовки рекомендацій щодо державного стимулювання індустріальних парків.

На підставі її рекомендацій Мінекономіки буде приймати рішення про надання коштів або відмову у їх наданні та розміщувати на своєму сайті інформацію про обсяги надання коштів із відображенням їх розміру в розрізі заявників, а також перелік заявників, яким відмовлено в наданні коштів у поточному році, та підстави надання ним відмови.

"Два рішення дозволять запустити в Україні індустріальні парки в тому вигляді, у якому вони принесли успіх в багатьох країнах до цього... Усі ці кошти дадуть змогу вже найближчим часом десяткам бізнесів по всій країні активізувати виробництво та створення нових робочих місць", - підкреслив Шмигаль.

Окрім того, як повідомив Мельничук, Кабмін у п'ятницю виділив Мінекономіки з резервного фонду держбюджету 320,95 мільйона гривент на гранти для створення або розвитку бізнесу у межах програми "єРобота", з чого 306,46 мільйона - на розвиток переробних підприємств (за словами Шмигаля, мова йде про 47 підприємств), а 14,5 мільйона - на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства.