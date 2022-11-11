Кабмін схвалив створенні на заході України ще двох індустріальних парків

Кабінет міністрів включив до реєстру індустріальних (промислових) парків ще два об’єкти - "Еко-смарт індустріальний парк "Галіт" та "Західноукраїнський промисловий хаб". Як повідомляє Міністерство економіки, такі рішення були прийняті на засіданні уряду 11 листопада.

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"Еко-смарт індустріальний парк "Галіт" розташується у Дрогобичі Львівської області. Передбачено, що на площі 19 га буде створено близько 1470 робочих місць у переробній промисловості, зокрема на виробництві машин тa устаткування, меблів та одягу.

В свою чергу "Західноукраїнський промисловий хаб" буде створено у Тернопільській області на площі 10,7 га. Там передбачається створення до 1300 робочих місць у легкій, харчовій та переробній промисловості.

"Уряд постійно працює над створенням умов для розвитку переробної промисловості вітчизняної економіки. Українським компаніям треба перетворитись з експортерів сировини на виробників та експортерів товарів з якомога більшою часткою доданої вартості. Саме індустріальні парки мають стати точками росту економіки і післявоєнної відбудови країни", - прокоментувала міністр Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що 29 жовтня уряд визначив механізми фінансування облаштування індустріальних парків та компенсації відсоткової ставки за кредитами на облаштування або здійснення господарської діяльності у їх межах. Обидва інструменти передбачають максимальну суму в 60 мільйонів гривень.

На сьогодні до реєстру індустріальних парків включено 59 промислових майданчиків. Зокрема, у липні Кабмін схвалив створення двох таких об'єктів у бесарабській частині Чернівецької області.