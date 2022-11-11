- Категорія
- Промисловість
- Дата публікації
-
Кабмін схвалив створенні на заході України ще двох індустріальних парків
Кабінет міністрів включив до реєстру індустріальних (промислових) парків ще два об’єкти - "Еко-смарт індустріальний парк "Галіт" та "Західноукраїнський промисловий хаб". Як повідомляє Міністерство економіки, такі рішення були прийняті на засіданні уряду 11 листопада.
"Еко-смарт індустріальний парк "Галіт" розташується у Дрогобичі Львівської області. Передбачено, що на площі 19 га буде створено близько 1470 робочих місць у переробній промисловості, зокрема на виробництві машин тa устаткування, меблів та одягу.
В свою чергу "Західноукраїнський промисловий хаб" буде створено у Тернопільській області на площі 10,7 га. Там передбачається створення до 1300 робочих місць у легкій, харчовій та переробній промисловості.
"Уряд постійно працює над створенням умов для розвитку переробної промисловості вітчизняної економіки. Українським компаніям треба перетворитись з експортерів сировини на виробників та експортерів товарів з якомога більшою часткою доданої вартості. Саме індустріальні парки мають стати точками росту економіки і післявоєнної відбудови країни", - прокоментувала міністр Юлія Свириденко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що 29 жовтня уряд визначив механізми фінансування облаштування індустріальних парків та компенсації відсоткової ставки за кредитами на облаштування або здійснення господарської діяльності у їх межах. Обидва інструменти передбачають максимальну суму в 60 мільйонів гривень.
На сьогодні до реєстру індустріальних парків включено 59 промислових майданчиків. Зокрема, у липні Кабмін схвалив створення двох таких об'єктів у бесарабській частині Чернівецької області.