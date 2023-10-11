Уряд погодив створення індустріального парку у Львові: що там вироблятимуть

Кабінет міністрів 10 жовтня включив до реєстру індустріальних (промислових) парків ще один майданчик - промпарк "Сигнівка", ініціатором створення якого виступила Львівська міська рада. Про це повідомляють у самій мерії та в Міністерстві економіки.

"Сигнівка" стане першим муніципальним індустріальним парком Львова. За концепцією, на території парку площею понад 30 га працюватимуть підприємства легкої та харчової промисловості, машинобудування, поліграфії.

Також парк спеціалізуватиметься на виробництві меблів, медичних виробів, пакувальних та будівельних матеріалів. "Родзинкою" парку мають стати підприємства аерокосмічної промисловості та military tech. Крім того, в рамках цього майданчику діятиме громадський центр з науково-технологічним осередком та бізнес-інкубатор для стартап-проєктів.

Очікується, що інвестиції в будівництво парку, залучені керуючою компанією, в цілому складуть понад 5 мільярдів гривень. Завдяки створенню парку місто отримає додатково 3,6 тисячі робочих місць. У вересні конкурсна комісія обрала керуючою компанією "Сигнівки" "дочку" українського девелопера Alterra Group - ТОВ "Формація Сигнівка".

Нагадаємо також, що 6 жовтня уряд вніс до цього реєстру промпарки "ЕкоСтіл" біля Кривого Рогу (Дніпропетровська область) та "Іскра" неподалік Коломиї (Івано-Франківська область). Усього, враховуючи останнє рішення, до реєстру індустріальних парків включено вже 68 об'єктів.