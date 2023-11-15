На Житомирщине планируют создать четыре индустриальных парка

В Житомирской области создано уже три индустриальных парка, сейчас общины вместе со специалистами областной военной администрации работают над созданием еще четырех.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, 15 ноября в Житомире состоялось заседание Межведомственной рады по созданию и функционированию индустриальных парков с участием народных депутатов Украины и представителей профильных министерств.

"Житомирщина уже имеет положительный опыт работы в этом формате привлечения инвестиций. К примеру, наш индустриальный парк «Коростень» объединяет уже 4 предприятия, которые занимаются деревообработкой, изготовлением дверей, паркета, плиты МДФ и комплектующих для крупнейшего производителя мебели – Шведской компании ІКЕА", – сообщил Бунечко.

Он отметил, что в развитие парка инвесторы вложили уже более 300 миллионов евро. Это позволило создать около 2000 рабочих мест со средней заработной платой почти 18 тыс. грн, а также наладить выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, пользующейся спросом в Украине и на международных рынках.

Как подчеркнул Бунечко, помимо деревообрабатывающей отрасли перспективными направлениями для привлечения инвесторов к работе в индустриальных парках области могут стать оборонные технологии:

производство дронов - Житомирщина уже имеет положительный опыт в их разработке и производстве, тренировке пилотов;

ремонт и обслуживание военной техники и другие составляющие.

"Исходя из потребностей экономики восстановления, которая будет актуальна для нашей страны в ближайшие несколько лет, одним из перспективных направлений развития индустриальных парков может стать кластер производства строительных материалов, в котором могут быть задействованы добывающие мощности, а также предприятия строительной отрасли области и новые инвестиционные проекты", - подчеркнул Бунечко.

Он добавил, что еще одно направление, которое должно быть привлекательным для инвесторов, – развитие логистических хабов на железнодорожных и автомобильных маршрутах с западной границы в направлении столичного региона.

"Уверен, что совместная работа позволит выработать эффективные механизмы развития индустриальных парков и привлечения инвесторов в экономику Житомирщины и Украины", - резюмировал Бунечко.

Напомним, Кабинет министров 10 октября включил в реестр индустриальных (промышленных) парков еще одну площадку - промпарк "Сигновка", инициатором создания которого выступил Львовский городской совет .

Также, что 6 октября правительство внесло в этот реестр промпарки "ЭкоСтол" возле Кривого Рога (Днепропетровская область) и "Искра" неподалеку от Коломыи (Ивано-Франковская область). Всего в реестр индустриальных парков включено уже 68 объектов.