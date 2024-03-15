Кабмин начал исключать из реестра неработающие промпарки, но внес в него еще два новых

15 марта правительство приняло решение добавить в реестр промышленных парков две новые локации в Ровенской и Львовской областях, но исключило из него индустриальные парки "Первый украинский индустриальный парк", "Bionis Hill", "АзовАкваИнвест" и "Энергия".

Об этом сообщает Министерство экономики и представитель КМУ Тарас Мельничук.

По данным Минэкономики, индустриальный парк "Форментор" в Ровенской области, расположенный на территории 28,1 гектара, обеспечит 1400 рабочих мест в отраслях перерабатывающей промышленности, IT и телекоммуникаций, альтернативной энергетике, машиностроении и других. Здесь планируется производство продуктов питания, напитков, фармацевтических препаратов и химических продуктов.

Индустриальный парк "ИнПарк Борислав" во Львовской области, площадью 20 гектаров, создаст 2300 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности, в частности, производстве мебели и транспортных средств, научно-исследовательской сфере и других смежных отраслях.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, в текущем году для развития индустриальных парков в бюджете было заложено 1 млрд грн.

Он добавил, что в эти парки ожидается значительное привлечение инвестиций, которые в "Форменторе" превысят 1 миллиард гривен, а в промпарке на Львовщине - более 2 миллиардов.

Что касается исключенных индустриальных парков, Мельничук отметил, что это было сделано согласно пунктам 2 и 3 части первой статьи 16-1 ЗУ "Об индустриальных парках". Речь идет о непредставлении государственному органу отчетов о функционировании индустриального парка в течение двух отчетных периодов подряд, а также парки не заключили договоры о создании и функционировании в течение двух лет со дня принятия решения об их создании.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.

Исключение неработающих парков из реестра предусмотрено Законом Украины об индустриальных парках, в частности, изменениями, которые были внесены еще в 2021 году.

Напомним, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский осенью заявлял, что индустриальные парки, зарегистрированные в период с 2013 по 2019 годы (а их около 30) могут быть исключены из реестра, поскольку они не работают.