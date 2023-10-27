Кабмін погодив створення у Вінниці четвертого індустріального парку: які підприємства там будуть

Кабінет міністрів включив індустріальний парк "ВінІндастрі" до реєстру індустріальних (промислових) парків. Як повідомили в Міністерстві економіки, таке рішення уряд ухвалив на засіданні 27 жовтня.

"ВінІндастрі", ініціатором створення якого виступила Вінницька міська рада, стане вже четвертим індустріальним парком у Вінниці. На його території на східній околиці міста площею в 13,086 га працюватимуть підприємства переробної промисловості.

"Пріоритетами для міста є залучення до парку компаній з новітніми технологіями переробки, підприємств, що працюють у сферах переробки відходів, інформації і електронних комунікацій, науково-технічної діяльності", - зазначають у відомстві.

Як розраховують ініціатори створення парку, "ВінІндастрі" забезпечить роботою близько 800 вінничан. Фінансування створення та функціонування промпарку, план реалізації проекту здійснюватиметься керуючою компанією, учасниками самого парку та приватними інвесторами. Керуючою компанією "ВінІндастрі" є "Вінницький фонд муніципальних інвестицій".

Як підприємства збудують у Вінниці

Мерія Вінниці в липні повідомляла, що на території промпарку почалися підготовчі роботи до будівництва двох заводів – компаній "Смарт Лайн" та "Візарді". Перша спеціалізується на обладнанні для порошкового фарбування, а друга планує випускати металоконструкції для сфери будівництва та сільського господарства.

"Смарт Лайн" має розмістити виробничі потужності на 8 тисячах квадратних метрів, а "Візарді" - на 5 тисячах квадратних метрів. На кожному з підприємств, згідно планів, буде працювати по 120 людей.

Крім цього, повідомлялося, що компанія "БаДМ", що займається оптовою торгівлею фармацевтичними товарами, планує збудувати на базі "ВінІндастрі" складський комплекс загальною площею в 12 тисяч квадратних метрів із офісними приміщеннями та сховищем. Там мають працевлаштувати 250 людей.

В свою чергу, четвертим участником нового індустріального парку буде компанія "Файєрвуд" (Firewood). На першому етапі вона хоче налаштувати у Вінниці виробництво поліпропіленової тканини з подальшою переробкою в контейнери типу "біг-бег", а на другому - виробництво ліній обладнання для виготовлення паливних брикетів та гранул. На підприємстві має працювати біля 200 осіб.

Які промпарки Кабмін схвалив цього місяця

Нагадаємо, що 13 жовтня уряд погодив створення у Дубенському районі Рівненської області індустріального парку НЕМРY UА, де будуть вирощувати й переробляти технічну коноплю.

10 жовтня було погоджено створення індустріального парку "Сигнівка", ініціатором створення якого виступила Львівська міськрада. На майданчику площею 30 га планують створити 3,6 тисячі робочих місць.

6 жовтня Кабмін вніс до цього реєстру промпарки "ЕкоСтіл" біля Кривого Рогу (Дніпропетровська область) та "Іскра" неподалік Коломиї (Івано-Франківська область). Усього, враховуючи останнє рішення, до реєстру індустріальних парків включено вже 70 об'єктів.