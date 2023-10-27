Кабмин согласовал создание в Виннице четвертого индустриального парка: какие предприятия там будут

Кабинет министров включил индустриальный парк "ВинИндастри" в реестр индустриальных (промышленных) парков. Как сообщили в Министерстве экономики, такое решение правительство приняло на заседании 27 октября.

"ВинИндастри", инициатором создания которого выступил Винницкий городской совет, станет уже четвертым индустриальным парком в Виннице. На его территории на восточной окраине города площадью 13,086 га будут работать предприятия перерабатывающей промышленности.

"Приоритетами для города являются привлечение в парк компаний с новейшими технологиями переработки, предприятий, работающих в сфере переработки отходов, информации и электронных коммуникаций, научно-технической деятельности", - отмечают в ведомстве.

Как рассчитывают инициаторы создания парка, "ВинИндастри" обеспечит работой около 800 винничан. Финансирование создания и функционирования промпарка, план реализации проекта будет осуществляться управляющей компанией, участниками самого парка и частными инвесторами. Управляющей же компанией "ВинИндастри" является "Винницкий фонд муниципальных инвестиций".

Как предприятия построят в Виннице

Мэрия Винницы в июле сообщала, что на территории промпарка начались подготовительные работы по строительству двух заводов – компаний "Смарт Лайн" и "Визарди". Первая специализируется на оборудовании для порошкового окрашивания, а вторая планирует выпускать металлоконструкции для сферы строительства и сельского хозяйства.

"Смарт Лайн" должен разместить производственные мощности на 8 тысяч квадратных метров, а "Визарди" - на 5 тысяч квадратных метров. На каждом из предприятий, согласно планам, будет работать по 120 человек.

Кроме того, сообщалось, что компания "БаДМ", занимающаяся оптовой торговлей фармацевтическими товарами, планирует построить на базе "ВинИндастри" складской комплекс общей площадью 12 тысяч квадратных метров с офисными помещениями и хранилищем. Там должны трудоустроить 250 человек.

В свою очередь четвертым участником нового индустриального парка будет компания "Файервуд" (Firewood). На первом этапе она хочет наладить в Виннице производство полипропиленовой ткани с последующей переработкой в контейнеры типа "биг-бэг", а на втором - производство линий оборудования для изготовления топливных брикетов и гранул. На предприятии должно будет работать около 200 человек.

Какие промпарки Кабмин одобрил в этом месяце

Напомним, что 13 октября правительство согласовало создание в Дубенском районе Ровенской области индустриального парка НЕМРY UА, где будут выращивать и перерабатывать техническую коноплю.

10 октября было согласовано создание индустриального парка "Сигновка", инициатором создания которого выступил Львовский горсовет. На площадке площадью 30 га планируют создать 3,6 тысячи рабочих мест.

6 октября Кабмин внес в этот реестр промпарки "ЭкоСтил" возле Кривого Рога (Днепропетровская область) и "Искра" недалеко от Коломыи (Ивано-Франковская область). Всего же, учитывая последнее решение, в реестр индустриальных парков включено уже 70 объектов.