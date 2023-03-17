Призрачный оазис для бизнеса. Почему не развиваются индустриальные парки и как Кабмин пытается преломить ситуацию

Из 60 индустриальных парков, которые существуют в Украине, в большинстве своим это лишь участок земли, огражденный забором, на котором не ведется никакая деятельность. Delo.ua разбиралось, что мешает украинским компаниям перевезти туда свои производства.

В конце февраля Кабинет Министров утвердил Стратегию развития индустриальных парков в Украине до 2030 года. По сути, правительство предприняло очередную попытку оживить механизм индустриальных парков. Ведь на бумаге такой спецрежим, предназначенный для стимулирования развития бизнеса, существует уже почти 10 лет. Но по факту, украинские предприятия им не пользуются. Возможно, в этот раз Кабмину удастся преломить ситуацию и сделать индустриальные парки центром притяжения инвестиций.

За 10 лет ничего не изменилось

Профильный закон об индустриальных парках № 5018-VI Верховная Рада приняла еще в июле 2013 года. Он определяет индустриальный (второй вариант наименования – промышленный) парк как обустроенную соответствующей инфраструктурой территорию. В пределах этой территории участники могут вести хозяйственную деятельность, связанную с переработкой продукции, захоронением или утилизацией отходов, производством легковых автомобилей, проводить научно-технические изыскания, заниматься бизнесом, связанным с IT и телекоммуникациями.

Основное преимущество для предпринимателей, которые переезжают в индустриальный парк в том, что, они получают уже готовую площадку с развитой инфраструктурой. Кроме того, дислокация компаний на сравнительно небольшой площади имеет дополнительные плюсы. Например, в соседнем здании может находиться предприятие, которое производит необходимое сырье, что значительно удешевляет логистику и упрощает налаживание партнерских взаимоотношений.

Также летом 2022 года вступили в силу два закона – №№ 2330-IX и 2331-IX. Они дают резидентам индустриальных парков некоторый набор льгот. А именно:

освобождение от уплаты налога на прибыль на 10 лет;

освобождение от НДС операций по импорту нового оборудования;



освобождение операций по импорту такого оборудования от таможенных пошлин;



наделение местных властей правом предоставлять участникам индустриальных парков дополнительные преференции, связанные с уплатой местных налогов.



Иными словами, индустриальный парк уже является не только участком земли, который огорожен забором, и к которому подведены электроэнергия и водоснабжение, а представляет собой территорию, где действует льготный налоговый и таможенный режим.

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60 парков, один резидент и "ноль" инвестиций

Министерство экономики в конце января опубликовало итоги деятельности индустриальных парков за 2022 год. И они, мягко говоря, не радуют. Согласно данным Минэкономики:

На 1 января 2023 года в Реестре индустриальных (промышленных) парков находилось 60 индустриальных парков;

В течение 2022 года было создано 14 индустриальных парков, из которых 9 попали в упомянутый реестр;



Управляющие компании (они занимаются обустройством инфраструктуры и ее обслуживанием) определены в 39 индустриальных парках;



За 2 полугодие 2022 года отчетность подали 26 индустриальных парков (это может говорить о том, что остальным отчитываться попросту не о чем);



Необходимая инфраструктура (инженерно-транспортная) создана в 7 парках, на остальных объектах она либо отсутствует, либо облагораживание территории только началось;



Фактически деятельность ведет лишь одно предприятие в одном индустриальном парке – Винницком кластере холодильного машиностроения.



За 2022 год резиденты индустриальных парков (вернее, один резидент, так как других нет) выпустили продукцию на 272 млн грн. На обустройство территории парков в течение 2022 года было привлечено 236 млн грн, из которых 96% – это частные деньги, и только 4% – средства местных бюджетов. Сумма инвестиций, привлеченных в индустриальные парки в течение 2022 года, составила 7 млн грн. К слову, в госбюджете-2022 на финансирование индустриальных парков изначально было отдельно заложено 400 млн грн. Но Кабмин в связи с войной эту субвенцию отменил.

Таким образом, в реальности индустриальные парки продолжают существовать лишь в законодательном поле, как некая юридическая оболочка. В реальности, бизнес-деятельность на их территории отсутствует. Причем, стоит оговориться, что даже не войне дело. Фактически, сама модель индустриальных парков находится в замороженном состоянии с момента своего появления в Украине. Да, формально новые парки появляются и попадают в госреестр. Но активных резидентов они не привлекают.

Сложно, дорого, господдержка отсутствует

Нет какой-либо одной причины, которой можно объяснить слабость экосистемы индустриальных парков. Скорее, это комплекс факторов, которые привели к такому неутешительному результату.

Чаще всего это отсутствие плана развития ИП, крайне большие затраты времени и средств на создание необходимой инфраструктуры. К тому же, государство не торопится поддерживать данное направление, помимо точечных законодательных изменений. Например, отдельная субвенция на стимулирование развития индустриальных парков появилась только в 2022 году. Она должна направляться в местные бюджеты, которые, в свою очередь, выделяют средства на развитие парков. Но, как уже было сказано, субвенция в итоге была аннулирована. Ее отменил Кабмин своим постановлением № 245 от 10 марта 2022 года.

Причем, что любопытно, в октябре 2022 года правительство приняло постановление № 1207, в котором прописан порядок выделения бюджетных средств на безвозвратной основе для устройства индустриальных (промышленных) парков. Но поскольку денег в госбюджете нет, то это постановление – очередная "пустышка".

Даже если частный инвестор соглашается вкладывать средства в развитие индустриального парка, он сталкивается с массой бюрократических сложностей при оформлении земельного участка и прокладке коммуникаций (газ, вода, электроснабжение).

Наиболее проблемным вопросом для развития промышленности, особенно высокотехнологичной, является отсутствие в Украине необходимой инфраструктуры: мощностей электричества (подключение к электросетям может занимать год – ред.), развитой системы автодорог, непрозрачность процедур проектирования и ввода в эксплуатацию промышленных объектов. Юлия Курило адвокат

Ограничения в отношении видов деятельности, которые попадают под особые условия экономического режима индустриального парка, тоже отталкивают инвесторов. Поэтому некоторые парки переходят в формат своеобразных хабов, предоставляя свою территорию в аренду производственным предприятиям или FMCG-ритейлерам, которые используют инфраструктуру под склады.

"Бывает и так, что такие промышленно-складские площадки даже именуются индустриальными парками, чем вводят в заблуждение потенциальных резидентов относительно государственной поддержки. Но де-юре они не имеют такого статуса из-за несоответствия требованиям законодательства", – говорит Ольга Иванова, адвокат юридической фирмы Wolf Theiss.

Новая стратегия со старыми ошибками

Комментируя стратегию развития индустриальных парков, которую утвердил Кабмин, первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что правительство заинтересовано в ускорении развития индустриальных парков. Министр призналас, что многие парки находятся на начальной стадии развития и не получают достаточного внимания со стороны местных властей в регионах.

Принятая стратегия направлена на создание четкой дорожной карты для развития индустриальных парков и поддержания экономического роста страны, обеспечивая благоприятную среду для деятельности бизнеса. Юлия Свириденко первый вице-премьер-министр – министр экономики

Упомянутый документ содержит 9 целей, которых хочет достичь Кабмин в части развития индустриальных парков:

Совершенствование правовых основ создания, функционирования и развития индустриальных парков (дерегуляция, поддержка со стороны территориальных общин); Внедрение финансовых и нефинансовых (консультационная и информационная поддержка) стимулов для индустриальных парков;

Оптимизация и развитие сети индустриальных парков с учетом интересов и потребностей бизнеса;

Государственное стимулирование проектов по созданию инфраструктуры и обустройству индустриальных парков;

Налаживание сотрудничества с международными партнерами, правительственными и неправительственными организациями;

Содействие инициаторам создания и управляющим компаниям в привлечении потенциальных участников индустриальных парков;

Содействие развитию практики управления индустриальными парками, которая отвечает мировым стандартам в этой сфере;

Обеспечение институционального развития системы формирования и реализации госполитики по созданию и функционированию индустриальных парков (саморегулирование, создание профессиональных объединений и т.д.);

Содействие развитию моделей эко-индустриальных парков, которые будут использовать возобновляемые источники энергоресурсов и минимально загрязнять окружающую среду.



Следить за выполнением поставленных задач обязано Минэкономики, которое с 2024 года будет готовить ежегодный отчет о состоянии реализации стратегии и представлять его на рассмотрение Кабмина.

Несмотря на вполне здравый список целей, не стоит забывать, что стратегия – это декларативный документ. То есть, он задает некое направление. А для того, чтобы была возможность двигаться в этом направлении, требуется масса усилий. Например, операционный план реализации стратегии предполагает, что в течение 2023-2025 годах нужно будет выполнить почти 40 пунктов, среди которых изменения в законодательстве и нормативно-правовых актах, создание отдельного Офиса развития индустриальных парков (что-то наподобие Офиса привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest), разработка программ помощи за счет средств местных бюджетов для участников индустриальных парков.

Стратегия содержит мало информации о конкретных механизмах ее имплементации и очевидно требует совершенствования. Для того чтобы вдохнуть новую жизнь в индустриальные парки, нужно разработать механизмы применения льготных тарифов на коммунальные услуги, механизмы частичного возмещения расходов за созданную инженерно-транспортную инфраструктуру в пределах индустриального парка и возле него, запустить механизм страхования военных рисков, усилить проактивность органов местного самоуправления. Ольга Иванова адвокат юридической фирмы Wolf Theiss

В условиях войны достижение всех этих задач выглядит очень маловероятным. Особенно с оглядкой на то, что бюджетное финансирование не предусмотрено, а инвесторы вкладывать деньги в украинскую экономику откровенно побаиваются. Поэтому, возрождение индустриальных парков, похоже, снова откладывается на неопределенный срок.