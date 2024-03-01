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Категорія
Промисловість
Дата публікації

На Полтавщині з’явиться індустріальний парк, який займатиметься глибокою переробкою агропродукції

На Полтавщині з’явиться індустріальний парк, який займатиметься глибокою переробкою агропродукції
Фото: Depositphotos

На території парку, який розташується на площі в понад 13 га в Лубенському районі Полтавської області, передбачається спорудження підприємства з глибокої переробки зерна кукурудзи.

Про це повідомило Мінекономіки.

Зазначається, що індустріальний парк "Смарт Тех Індастрі" на Полтавщині включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Відповідне рішення було ухвалене урядом на засіданні 1 березня 2024 року.

"Сьогодні уряд України докладає значних зусиль для підтримки національного виробника, стимулювання виробництва, розвитку переробних підприємств, що виробляють продукцію з високою доданою вартістю. З огляду на це зростає значення індустріальних парків, як максимально сприятливих для розвитку бізнесу майданчиків. Концепція "Смарт Тех Індастрі" передбачає значні інвестиції в будівництво підприємства глибокої переробки агропродукції та вагомі результати роботи", - розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

На території парку, який розташується на площі в понад 13 га в Лубенському районі Полтавської області, передбачається спорудження підприємства з глибокої переробки зерна кукурудзи. Підприємство спеціалізуватиметься на виробництві харчових продуктів, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, готових кормів для тварин. Також серед напрямків роботи парку –  виробництво готових металевих виробів, лісопильне та стругальне виробництво та ін.

У Мінекономіки повідомляють, що для безперервного постачання енергії на об’єкти виробництва буде збудована ТЕС загальною потужністю 3 МВт. Відповідно до укладеного з американськими інвесторами меморандуму, в облаштування інфраструктури парку планується інвестувати $7 млн, в будівництво об’єктів парку – $20 млн. Парк забезпечить створення близько 350 нових робочих місць в переробній промисловості.

"Смарт Тех Індастрі" стане другим індустріальним парком, створеним на Полтавщині. Він не лише забезпечить мешканців області додатковими робочими місцями, а бюджети – доходами, але й сприятиме економічному розвитку регіону.

Додамо, що в Україні наразі відбувається активне створення індустріальних парків. Так, раніше повідомлялося, що два нових індустріальних парки з'являться на Прикарпатті та під Кривим Рогом. У жовтні 2023 року Кабмін погодив створення четвертого індустріального парку у Вінниці і на Рівненщині. У листопаді стало відомо, що на Житомирщині також планують створити чотири індустріальні парки. У січні 2024 року уряд вніс до реєстру індустріальних парків індустріальний парк "БФ Термінал" в Берегівському районі Закарпатської області. А у лютому з'явилася інформація про створення індустріального парку на Київщині.

Що таке індустріальні парки

Індустріальні парки – це спеціально створені території для промислового освоєння. Їх переваги полягають у зручній логістиці, доступі до мереж, інженерно-транспортної інфраструктури, сировини, необхідних сервісів та робочої сили. Такі екосистеми об’єднують інтереси бізнесів та виробників, держави і місцевих громад.

Нещодавно опубліковані UNIDO's "Міжнародні рекомендації щодо індустріальних парків" констатують, що "мета розвитку індустріальних парків має бути невід’ємною частиною загальної промислової політики країни". 

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко