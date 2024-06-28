В Сваляве появится индустриальный парк и новый завод

В Сваляве Закарпатской области благодаря созданию индустриального парка будет создано около полутысячи новых рабочих мест.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Решение о включении парка "Энерджи Груп" в Реестр индустриальных (промышленных) парков принял Кабинет министров Украины на заседании 28 июня 2024 года.

"Провозглашение и внедрение экономической политики "Сделано в Украине" дает результаты. Все больше украинских производителей приобщаются к программам, составляющим политику. Например, создание индустриального парка "Энерджи Груп" инициировал непосредственно бизнес, идею поддержали местные власти" - отметил замминистра экономики Украины Виталий Кондратов.

Он сообщил, что в итоге у страны будет новое производство, около 500 местных жителей получат работу, а государственный и местный бюджеты – дополнительные поступления.

В чем состоит концепция индустриального парка в Сваляве

Согласно сообщению Минэкономики, на территории индустриального парка будет построен завод по изготовлению металлопластиковых окон и дверей, раздвижных систем и составляющих к ним. Ожидается, что производство заработает уже в декабре 2024 года.

В обустройство парка инициаторы его создания, управляющая компания и участники-инвесторы вложат в общей сложности 876,5 млн грн инвестиций, в том числе и от иностранных компаний.

Сообщается, что всего вместе с "Энерджи Групп" в Украине уже 82 индустриальных парка.

Напомним, недавно Правительство приняло решение об образовании еще двух индустриальных парков в Винницкой и Ивано-Франковской областях. Благодаря этому будет создано более 1000 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

Также новый индустриальный парк будет основан на Львовщине – там будет создано около 3250 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

Правительство создало Офис развития индустриальных парков

Правительство приняло решение о создании государственного Офиса развития индустриальных парков с использованием опыта других государств, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Работаем для усиления украинской экономики. Повышаем нашу самодостаточность, усиливаем производственный и промышленный потенциал. Одним из ключевых инструментов в этом направлении станут индустриальные парки. В этом году выделяем 1 млрд грн на их развитие", - отметил глава правительства.

По его словам, правительство утвердило порядок использования этих средств: на строительство инфраструктуры индустриальных парков, на компенсации за подключение к сетям, на компенсации ставки по кредитам, взятым для развития и инвестиций.

"Будет создан государственный офис развития индустриальных парков. Используем опыт Сингапура, Турции, Польши, чтобы индустриальные парки были точками роста нашей промышленности и экономики", - отметил премьер-министр.

В Минэкономики напоминают, что программа развития индустриальных парков является частью экономической политики "Сделано в Украине", призванной стимулировать развитие отечественного производства с высокой добавленной стоимостью. Прием заявлений по программе будет проходить до 15 августа 2024 года.

В Украине создали каталог индустриальных парков

Недавно в Украине был представлен каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

В каталоге индустриальных парков потенциальный инвестор может найти все необходимое для успешного выбора места своего бизнеса: от специализации парков до местных стимулов для резидентов. Подробная информация о местоположении, площади, инфраструктуре и доступных услугах поможет понять потенциал каждой локации.

Кроме того, каталог содержит данные о налоговых и инвестиционных стимулах, что позволит максимально использовать преимущества, которые предоставляет каждый индустриальный парк.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, строят промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться в него после решения всех недостатков.