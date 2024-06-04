Кабмин обновил порядок стимулирования создания промпарков и их подключения к коммуникациям: сколько можно получить

Кабинет министров утвердил новый порядок предоставления средств для обустройства индустриальных парков и строительства для них инженерно-транспортной инфраструктуры, а также компенсации из госбюджета расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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В частности, деньги управляющим компаниям и компаниям-инициаторам создания промпарков будут предоставляться на строительство необходимых автомобильных путей, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций.

Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, учредители промышленных площадок смогут получить поддержку в сумме до 150 миллионов гривен, что будет покрывать до 50% расходов (для деоккупированных территорий – до 80%).

"В настоящее время в Украине уже зарегистрирован 81 индустриальный парк. Ожидаем ускорения процесса, и что эти площадки будут привлекать значительные объемы внутренних и внешних инвестиций", - отметил он.

В свою очередь, отменены прошлые постановления правительства №1207 и №1208 от 28 октября 2022 года о порядке предоставления грантов и компенсаций процентов по кредитам на обустройство индустриальных парков (последнее - только на время военного положения и шести месяцев после него), а также №10 от 3 января 2023 года о порядке компенсаций на подключение промпарков к коммуникациям.

Напомним, что недавно Министерство экономики представило каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

Многие зарегистрированные промпарки не работают

Отметим, что, несмотря на формальное создание в Украине десятков промпарков, многие из них так и не заработали. Политика же центральных властей ныне состоит в стимулировании тех площадок, где местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, строят промышленные здания, подводят дороги и маршруты общественного транспорта, железную дорогу, электричество и газ.

Изменениями в закон об индустриальных парках, внесенными еще в 2021 году, было предусмотрено, что такие площадки, если они за два года не приведут свою работу к требованиям закона, должны быть исключены из реестра.

Впрочем, это не предполагает именно их ликвидацию. Более того, индустриальный парк, исключенный из реестра, сможет быть повторно включен в него, но не ранее, чем через шесть месяцев после исключения.

По состоянию на сентябрь 2023 года, как заявлял председатель парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, из 65 промпарков в реестре на тот момент половина были зарегистрированы еще в период с 2013-2019 годов и не работали.

В марте Кабмин начал принимать решения об исключении индустриальных парков из соответствующего реестра: первыми стали неработающие "Первый украинский индустриальный парк", "Bionis Hill", "АзовАкваИнвест" и "Энергия".

Однако реестр продолжает наполняться и новыми объектами. В частности, последними на сегодня внесенными в него стали 30 мая индустриальные парки "Тячев" (Закарпатская область) и "Смела" (Черкасская область).