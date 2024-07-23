В яких банках вже видають по 150 млн грн на розвиток індустріальних парків

З 23 липня державний Укрексімбанк почав прийом заявок на участь у державній програмі "Державне стимулювання створення індустріальних парків". Максимальна сума фінансування складає 150 млн грн. В бюджеті на це закладено 1 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що відтепер ініціатори створення індустріальних парків та керуючі компанії можуть подавати заявки на отримання державного стимулювання за наступними напрямами:

Безповоротне фінансування для облаштування індустріальних парків та будівництва необхідної інженерно-транспортної інфраструктури, включаючи дороги, лінії зв’язку, газо-, водо- та електропостачання.

Компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Як повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, зацікавлені парки зможуть претендувати на отримання до 150 мільйонів гривень фінансування від держави на умовах співфінансування.

Він зазначив, що в "Укрексімбанк" вже можна подавати заявки.

"До кінця тижня заявки почне приймати також Ощадбанк, найближчим часом долучиться й "Укргазбанк", - йдеться в його повідомленні.

Як підкреслив член Правління "Укрексімбанку" Михайло Медко, "Укрексімбанк" готовий запропонувати експертизу зовнішньоекономічних контрактів, широкий спектр кредитних та документарних продуктів, унікальні умови валютообмінних операцій та інші актуальні банківські послуги.

"Індустріальні парки — це важлива складова політики "Зроблено в Україні", адже вони сприяють залученню інвестицій у реальний сектор, розвитку виробництв та збільшенню частки переробки в економіки", - нагадала міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона додала, що це також можливість залучити $3-5 млн інвестицій і створити 50-100 робочих місць на гектар, генеруючи $7-10 млн щорічного доходу з гектара.

"І що найголовніше — вони сприятимуть переходу економіки України від сировинної до переробної, а це своєю чергою вклад в економічне зростання, адже у світі немає прикладів успішних сировинних держав. Тому єдиний можливий шлях для України — розвиток переробки", — зазначила очільниця Мінекономіки.

Про програму розвитку індустріальних парків

Програма підтримки розвитку індустріальних парків є частиною державної політики "Зроблено в Україні", яка має на меті підтримку розвитку вітчизняних індустріальних парків.

У держбюджеті на 2024 рік для цього закладено 1 млрд грн.

Переваги програми:

Максимальне державне стимулювання до 150 млн грн ($3,8 млн) на умовах співфінансування 50/50.

Для індустріальних парків на деокупованих територіях держава покриває 80% витрат (до 150 млн грн).

Відшкодування 50% вартості приєднання до електричних мереж, максимальна сума – 150 млн грн.

Вимоги до кандидатів:

Побудувати не менше 5000 квадратних метрів виробничих площ у парку.

Залучити щонайменше двох учасників протягом трьох років.

Програма також передбачає низку пільг та заохочень для підприємців та інвесторів, включаючи звільнення від сплати ПДВ і митних зборів на нове обладнання, податкові пільги на прибуток, та підтримку міжнародними організаціями.

В Україні створили каталог індустріальних парків

Нещодавно в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

В каталозі індустріальних парків потенційний інвестор може знайти все необхідне для успішного вибору місця для свого бізнесу: від спеціалізації парків до місцевих стимулів для резидентів. Детальна інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги допоможе зрозуміти потенціал кожної локації.

Крім того, каталог містить дані про податкові та інвестиційні стимули, що дозволить максимально використати переваги, які надає кожен індустріальний парк.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випадку, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будують промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.

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