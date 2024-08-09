Понад 1200 нових робочих місць: в Україні з’явилися два нових індустріальних парки

9 серпня Уряд ухвалив рішення про включення парків «МА’РИЖАНИ» та «Добросин Інвест Парк» до Реєстру індустріальних парків. Близько 1250 нових робочих місць буде створено у Житомирській та Львівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві нагадують, що індустріальні парки — це важливий компонент політики «Зроблено в Україні». Вони сприяють залученню інвестицій у реальний сектор, розвитку виробництв та збільшенню частки переробної промисловості в економіці.

Чим займатимуться новостворені індустріальні парки

Як повідомляють в Мінекономіки, індустріальний парк «МА’РИЖАНИ» працюватиме на території Хорошівської територіальної громади Житомирського району Житомирської області.

На площі 30,2 га розташуються підприємства переробної промисловості - виробництво текстилю, нетканих та будівельних матеріалів, а також ведення науково-технічної діяльності.

Концепція парку передбачає створення 750 робочих місць та інвестиції, загальним обсягом майже 2 млрд грн.

Своєю чергою, індустріальний парк «Добросин Інвест Парк» буде розташований у с. Добросин Львівського району Львівської області. На площі 14,6 га працюватимуть підприємства легкої промисловості, з виготовлення пластмасових та металевих виробів, харчової продукції, деревообробки та інших видів діяльності.

Концепція парку передбачає створення до 500 нових робочих місць та залучення 1,6 млрд грн інвестицій.

Таким чином, враховуючи сьогоднішні рішення Уряду , в Реєстр індустріальних парків включено 88 парків.

В Україні створили каталог індустріальних парків

Нещодавно в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

В каталозі індустріальних парків потенційний інвестор може знайти все необхідне для успішного вибору місця для свого бізнесу: від спеціалізації парків до місцевих стимулів для резидентів. Детальна інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги допоможе зрозуміти потенціал кожної локації.

Крім того, каталог містить дані про податкові та інвестиційні стимули, що дозволить максимально використати переваги, які надає кожен індустріальний парк.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випадку, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будують промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.

Нагадаємо, що розвиток індустріальних парків є складовою економічної політики "Зроблено в Україні". Держава розраховує, що умови, які створюються для виробників в парках, сприятимуть пришвидшеному розвитку виробництва. В держбюджеті на 2024 рік на підтримку розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень. Як доводить практика, у створенні парків зацікавлена й місцева влада, адже функціонування на території громади такого парку забезпечує людей роботою та суттєво поповнює місцеві бюджети.