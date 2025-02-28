В Ивано-Франковской области появится новый индустриальный парк, который обеспечит почти 1000 рабочих мест

В Ивано-Франковской области в городе Бурштыне создадут одноименный индустриальный парк. Правительство приняло решение о его включении в Реестр индустриальных парков на заседании 28 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Индустриальный парк "Бурштын" будет способствовать привлечению инвестиций, развитию перерабатывающей промышленности и экономическому росту региона. Его создание открывает новые возможности для бизнеса и международного сотрудничества, отметил замминистра экономики Украины Виталий Киндратов.

Об индустриальном парке "Бурштын"

В 2025 году индустриальный парк "Бурштын" стал третьим объектом, внесенным в Реестр индустриальных парков.

Его инициатором выступил Бурштынский городской совет.

Парк будет занимать площадь 20,45 га и будет ориентирован на развитие перерабатывающей промышленности и сопредельных сфер. В рамках проекта планируется создание до 1000 рабочих мест в следующих отраслях:

текстильное производство;

производство пищевых продуктов;

производство одежды;

обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки, кроме мебели;

изготовление изделий из соломки и растительных материалов для плетения;

производство машин и оборудования, н.в.д.г.;

производство другой неметаллической минеральной продукции;

научно-техническая деятельность;

деятельность в области информации и электронных коммуникаций.

Что известно о развитии индустриальных парков

Развитие индустриальных парков является частью экономической политики "Зроблено в Україні". Государство надеется, что созданные условия для производителей в парках будут способствовать ускоренному развитию производства.

В 2025 году правительство продолжит поддержку индустриальных парков, что поможет привлекать инвестиции и содействовать развитию регионов. Планируется выделить 1 млрд. грн. на строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры парков.

Напомним, в Украине представили каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.