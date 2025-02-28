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В Ивано-Франковской области появится новый индустриальный парк, который обеспечит почти 1000 рабочих мест
В Ивано-Франковской области в городе Бурштыне создадут одноименный индустриальный парк. Правительство приняло решение о его включении в Реестр индустриальных парков на заседании 28 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Индустриальный парк "Бурштын" будет способствовать привлечению инвестиций, развитию перерабатывающей промышленности и экономическому росту региона. Его создание открывает новые возможности для бизнеса и международного сотрудничества, отметил замминистра экономики Украины Виталий Киндратов.
Об индустриальном парке "Бурштын"
В 2025 году индустриальный парк "Бурштын" стал третьим объектом, внесенным в Реестр индустриальных парков.
Его инициатором выступил Бурштынский городской совет.
Парк будет занимать площадь 20,45 га и будет ориентирован на развитие перерабатывающей промышленности и сопредельных сфер. В рамках проекта планируется создание до 1000 рабочих мест в следующих отраслях:
- текстильное производство;
- производство пищевых продуктов;
- производство одежды;
- обработка древесины и изготовление изделий из древесины и пробки, кроме мебели;
- изготовление изделий из соломки и растительных материалов для плетения;
- производство машин и оборудования, н.в.д.г.;
- производство другой неметаллической минеральной продукции;
- научно-техническая деятельность;
- деятельность в области информации и электронных коммуникаций.
Что известно о развитии индустриальных парков
Развитие индустриальных парков является частью экономической политики "Зроблено в Україні". Государство надеется, что созданные условия для производителей в парках будут способствовать ускоренному развитию производства.
В 2025 году правительство продолжит поддержку индустриальных парков, что поможет привлекать инвестиции и содействовать развитию регионов. Планируется выделить 1 млрд. грн. на строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры парков.
Напомним, в Украине представили каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.
Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.