500 новых рабочих мест: на Днепропетровщине появится новый индустриальный парк "Желтые Воды"

В Желтых Водах на Днепропетровщине появится одноименный индустриальный парк — "Желтые Воды". Парк был включен в Реестр индустриальных парков по решению правительства от 4 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Индустриальный парк "Желтые Воды" создаст около 500 рабочих мест в высокотехнологичных и инновационных сферах, в частности, в химической промышленности, производстве альтернативной энергетики и сфере информационных технологий", — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.

Теперь в Украине зарегистрирован уже 101 индустриальный парк. В частности, в 2025 году это второй парк, который внесен в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Об индустриальном парке "Желтые воды"

Инициатором создания индустриального парка "Желтые Воды" является ООО "Индустриальный парк Желтые Воды", расположенный на территории площадью 10 га с ориентировочной застройочной площадью 41,85 тыс. кв. м.

Парк будет формироваться вокруг следующих ключевых областей:

производство химических веществ и химической продукции;

производство основной химической продукции, удобрений, азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах;

производство красок, лаков и подобной продукции, типографской краски и мастик;

производство другой химической продукции;

производство искусственных и синтетических волокон;

альтернативная энергетика;

научно-техническая деятельность;

деятельность в сфере информации и телекоммуникаций;

вспомогательные и сопутствующие отрасли.

Общий объем капиталовложений в строительство объектов индустриального парка оценивается примерно в 782 млн гривен:

инициатор создания и управляющая компания планируют обеспечить 97 млн грн. собственными и кредитными средствами;

еще 646 млн грн будут привлекать средствами будущих участников в рамках государственной программы стимулирования индустриальных парков.

Что известно о развитии индустриальных парков

Развитие индустриальных парков является частью экономической политики "Зроблено в Україні". Государство надеется, что созданные условия для производителей в парках будут способствовать ускоренному развитию производства.

В 2025 году правительство продолжит поддержку индустриальных парков, что поможет привлекать инвестиции и содействовать развитию регионов. Планируется выделить 1 млрд грн. на строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры парков.

Напомним, в Украине представили каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.