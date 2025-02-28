На Івано-Франківщині з’явиться новий індустріальний парк, який забезпечить майже 1000 робочих місць

В Івано-Франківській області в місті Бурштин створять однойменний індустріальний парк. Уряд ухвалив рішення про його включення до Реєстру індустріальних парків на засіданні 28 лютого.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Індустріальний парк "Бурштин" сприятиме залученню інвестицій, розвитку переробної промисловості та економічному зростанню регіону. Його створення відкриває нові можливості для бізнесу та міжнародного співробітництва, зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Про індустріальний парк "Бурштин"

У 2025 році індустріальний парк "Бурштин" став третім об'єктом, внесеним до Реєстру індустріальних парків.

Його ініціатором виступила Бурштинська міська рада.

Парк займатиме площу 20,45 га та буде орієнтований на розвиток переробної промисловості й суміжних сфер. У межах проєкту планується створення до 1000 робочих місць у таких галузях:

текстильне виробництво;

виробництво харчових продуктів;

виробництво одягу;

оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів;

виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;

виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.;

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

науково-технічна діяльність;

діяльність у сфері інформації і електронних комунікацій.

Що відомо про розвиток індустріальних парків

Розвиток індустріальних парків є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Держава сподівається, що створені умови для виробників у парках сприятимуть прискореному розвитку виробництва.

У 2025 році уряд продовжить підтримку індустріальних парків, що допоможе залучати інвестиції та сприяти розвитку регіонів. Планується виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури парків.

Нагадаємо, в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.