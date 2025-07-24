1,1 млрд грн господдержки для индустриальных парков: кто получил больше всего и какие компании стоят за проектами

В 2024 году государство предоставило более 1,1 млрд грн поддержки 15 индустриальным паркам в рамках программы "Сделано в Украине". Речь идет о безвозвратной помощи на развитие инфраструктуры: строительство дорог, инженерных сетей, присоединение к электросетям.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на исследование YouControl.

Сумма государственного стимулирования может достигать 150 млн грн для одного парка.

Аналитики R&D-центра YouControl проанализировали структуру собственности и управления индустриальными парками, попавшими под государственную поддержку. Результаты показывают значительное влияние корпоративных групп и отдельных политически связанных лиц.

Кто получил больше всего

Наибольшую поддержку в 2024 году – по 150 млн грн – получили:

Innovation forpost (г. Днепр) – управляется коммунальным предприятием горсовета;

"Буча Техно Гарден" ("Мироцкое") — руководствуется частной компанией, бенефициаром которой является Василий Иванченко, связанный с группой "ЗЗБК №1".

В общей сложности 8 из 15 поддержанных парков связаны с корпоративными группами, которым суммарно досталось 771 млн грн, то есть более 68% от общего объема госфинансирования.

Среди них — парки, аффилированные из:

Группой семьи Злочевских (создали парки "Киевщина", "Грин индастриал парк", "Экопорт"),

Группой Юрушевых (управляют парками "БФ Терминал" и "Коростень"),

Инвестиционная группа UFuture экснардепа Василия Хмельницкого.

Индустриальные парки: где, сколько, кем созданы

По состоянию на конец апреля 2025 г. в Украине официально зарегистрировано 100 индустриальных парков. Только в 2024 году добавлено 31, еще 5 - в 2025-м. Половину из них инициировали местные общины, другую – частные компании. Больше парков расположено во Львовской (19), Киевской (14) и Закарпатской (11) областях.

Однако только 12 парков управляются коммунальными предприятиями, большинство — коммерческими структурами, и в 15 случаях вообще не назначена управляющая компания. При этом нередко инициаторы и управляющие имеют общие бенефициары или связаны между собой.

Кто управляет и сколько зарабатывает

Среди наиболее прибыльных компаний-управлителей в 2024 году:

ООО с ИИ "Трансинвестсервис" - 1,4 млрд грн (управляет ИП "iPark", связанный с группой "Федкоминвест"),

ЧП "Скифы" - 579,5 млн грн (ИП "Каменка-Бугский"),

ООО "Ланновская МТС" - 272,2 млн грн (ИП "Ланновский").

Среди самых больших по площади — парк "Киевщина" (118 га), инициированный ООО "ПТП Киевщина", которое связано с семьей Злочевских. Им управляет компания "Концепт Риэл Эстейт", которая также контролирует еще четыре парка.

Ее глава Валерий Кирилко также президент Ассоциации индустриальных парков Украины и имеет связи с компанией, в которой доля принадлежит гражданину РФ.

Выводы

Индустриальные парки становятся все более привлекательными для крупного бизнеса — не в последнюю очередь из-за щедрой государственной поддержки. С 2023 года было создано 44 новых парка и государственная программа "Сделано в Украине" позволяет покрывать до 50% (а в отдельных регионах — до 80%) расходов на инфраструктуру.

Отметим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.