1,1 млрд грн держпідтримки для індустріальних парків: хто отримав найбільше і які компанії стоять за проєктами

У 2024 році держава надала понад 1,1 млрд грн підтримки 15 індустріальним паркам у межах програми "Зроблено в Україні". Йдеться про безповоротну допомогу на розвиток інфраструктури: будівництво доріг, інженерних мереж, приєднання до електромереж.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дослідження YouControl.

Сума державного стимулювання може сягати до 150 млн грн для одного парку.

Аналітики R&D-центру YouControl проаналізували структуру власності та керування індустріальними парками, які потрапили під державну підтримку. Результати вказують на значний вплив корпоративних груп та окремих політично пов’язаних осіб.

Хто отримав найбільше

Найбільшу підтримку у 2024 році — по 150 млн грн — отримали:

Innovation forpost (м. Дніпро) — управляється комунальним підприємством міськради;

"Буча Техно Гарден" ("Мироцьке") — керується приватною компанією, бенефіціаром якої є Василь Іванченко, пов’язаний із групою "ЗЗБК №1".

Загалом 8 з 15 підтриманих парків пов’язані з корпоративними групами, яким сумарно дісталося 771 млн грн, тобто понад 68% від загального обсягу держфінансування.

Серед них — парки, афілійовані з:

Групою родини Злочевських (створили парки "Київщина", "Грін індастріал парк", "Екопорт"),

Групою Юрушевих (керують парками "БФ Термінал" та "Коростень"),

Інвестиційною групою UFuture екснардепа Василя Хмельницького.

Індустріальні парки: де, скільки, ким створені

Станом на кінець квітня 2025 року в Україні офіційно зареєстровано 100 індустріальних парків. Лише у 2024 році додано 31, ще 5 — у 2025-му. Половину з них ініціювали місцеві громади, іншу — приватні компанії. Найбільше парків розташовано у Львівській (19), Київській (14) та Закарпатській (11) областях.

Проте лише 12 парків управляються комунальними підприємствами, більшість — комерційними структурами, і в 15 випадках узагалі не призначено керуючу компанію. При цьому нерідко ініціатори та управителі мають спільних бенефіціарів або пов’язані між собою.

Хто керує і скільки заробляє

Серед найбільш прибуткових компаній-управителів у 2024 році:

ТОВ з ІІ "Трансінвестсервіс" — 1,4 млрд грн (керує ІП "iPark", пов'язаний із групою "Федкомінвест"),

ПП "Скіфи" — 579,5 млн грн (ІП "Кам’янка-Бузький"),

ТОВ "Ланнівська МТС" — 272,2 млн грн (ІП "Ланнівський").

Серед найбільших за площею — парк "Київщина" (118 га), ініційований ТОВ "ПТП Київщина", яке пов'язане з родиною Злочевських. Ним управляє компанія "Концепт Ріел Естейт", яка також контролює ще чотири парки.

Її очільник Валерій Кирилко є також президентом Асоціації індустріальних парків України та має зв’язки з компанією, у якій частка належить громадянину РФ.

Висновки

Індустріальні парки стають все більш привабливими для великого бізнесу — не в останню чергу через щедру державну підтримку. З 2023 року було створено 44 нові парки, і державна програма "Зроблено в Україні" дозволяє покривати до 50% (а в окремих регіонах — до 80%) витрат на інфраструктуру.

Зазначимо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.