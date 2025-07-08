Два індустріальні парки в Україні отримали понад 200 млн грн державного фінансування

У 2025 році в межах державної програми стимулювання розвитку індустріальних парків перші два проєкти — “Кроноспан Рівне” на Рівненщині та “Кит” у Бучі Київської області — отримали фінансування на загальну суму 203 млн грн. Кошти спрямують на створення енергетичної інфраструктури та внутрішніх мереж, що має активізувати промисловий розвиток регіонів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Індустріальні парки отримали держпідтримку

У 2025 році в Україні розпочалося державне фінансування індустріальних парків. Першими проєктами, які отримали підтримку, стали індустріальний парк "Кроноспан Рівне" у Рівненській області та індустріальний парк "Кит" у місті Буча Київської області. Загальна сума фінансування склала понад 200 млн грн. Кошти спрямовані на розвиток інфраструктури, необхідної для запуску нових виробництв.

Як повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко, ці інвестиції мають на меті активізувати промисловий потенціал регіонів. За її словами, кожна вкладена гривня з державного бюджету здатна залучити в середньому шість гривень приватних інвестицій, а один гектар індустріального парку може створити близько 50 нових робочих місць.

Програма державної підтримки передбачає надання коштів на безповоротній основі — до 150 млн грн на проєкт. Фінансування може покривати до 50 % вартості робіт (до 80 % — для деокупованих територій), а також передбачає часткове відшкодування витрат на під’єднання до електромереж.

Участь держави у фінансуванні індустріальних парків передбачає низку обов’язкових умов для заявників. Зокрема, потрібно звести щонайменше 5000 м² виробничих площ та залучити до парку не менше двох учасників протягом трьох років.

Нещодавні зміни до нормативної бази зробили програму гнучкішою: тепер дозволено подавати заявки два роки поспіль у межах ліміту 150 млн грн. Крім того, до співфінансування проєктів можна залучати не тільки власні кошти, а й ресурси місцевих бюджетів, кредити та грантові кошти. Прийом заявок триває до 15 серпня — податися можна через один із чотирьох уповноважених банків: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк або Сенс Банк.

У 2024 році державну підтримку отримали 15 проєктів на суму близько 1,2 млрд грн. Завдяки цьому в Україні реалізовано або розпочато будівництво 33 об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, зокрема доріг, залізничних колій, систем водопостачання, каналізації, електромереж і трансформаторних підстанцій.

Наразі в індустріальних парках країни збудовано або активно зводиться 25 виробничих підприємств. Загальна площа новозведеної промислової нерухомості перевищує 100 000 м², а наявна електропотужність для підключення нових об'єктів становить близько 200 МВт.

Індустріальні парки в Україні

Індустріальний парк — це спеціально відведена територія для промислового розвитку з розвиненою інфраструктурою та спільним екологічним контролем.

За даними Мінекономіки, їх розвиток є частиною стратегії "Зроблено в Україні". Держава сподівається, що спеціальні умови для бізнесу сприятимуть прискоренню виробництва.

Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою.

Зазначимо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.