350 нових робочих місць: на Хмельниччині з’явиться індустріальний парк з агропереробки

На Хмельниччині зареєстровано новий індустріальний парк ABC Hub групи Vitagro ("Вітагро"), що спеціалізуватиметься на агропереробці. Проєкт охоплює 11 га, передбачає створення понад 350 робочих місць та інвестиції на понад 1,6 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Групи компаній Vitagro.

Інвестиції в агропереробку

Кабінет Міністрів офіційно зареєстрував індустріальний парк групи Vitagro, який спеціалізуватиметься на агропереробці. Новий майданчик ABC Hub охоплює 11 гектарів і стане простором сучасного виробництва, інновацій та розвитку трудового потенціалу регіону, зазначає пресслужба.

Проєкт передбачає створення понад 350 робочих місць і може забезпечити до 7,5 мільярда гривень доданої вартості на рік.

Його фокус — поєднання екологічної відповідальності з ефективною та конкурентоспроможною промисловістю.

За інформацією Agrotimes, планується створення сучасного індустріального парку з підприємствами з переробки агросировини, виробництва харчових продуктів, виготовлення упаковки, а також з логістичною та дослідницькою інфраструктурою — складами, лабораторіями, логістичними вузлами та торговельними об'єктами.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить близько 1,65 мільярда гривень. На першому етапі група Vitagro вкладе 127 мільйонів гривень власних коштів у підготовчі роботи — проєктування, підключення до мереж та облаштування території. Загальні інвестиції в ABC Hub можуть сягнути 35 мільйонів доларів.

Початок будівництва заплановано на другу половину 2025 року, а запуск виробництва — до кінця 2028 року.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Група компаній "Вітагро" було зареєстровано в 2012 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 4, 56 млн грн.

Основним напрямом діяльності компанії є консультування у сфері комерційного управління та бізнес-стратегій.

Окрім цього, компанія також надає в оренду сільськогосподарську техніку, легкові автомобілі та нерухоме майно — як власне, так і орендоване.

Кінцевий бенефіціарний власник - Лабазюк Сергій.

Раніше, про те, що Кабмін схвалив створення нового індустріального парку в Хмельницькій області повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це - частина політики "Зроблено в Україні".