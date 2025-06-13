В Хмельницкой области появится новый индустриальный парк для агропереработки

В Хмельницкой области зарегистрирован новый индустриальный парк ABC Hub группы Vitagro, специализирующийся на агропереработке. Проект охватывает 11 га, предусматривает создание более 350 рабочих мест и инвестиции более чем на 1,6 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Группы компаний Vitagro.

Инвестиции в агропереработку

Кабинет Министров официально зарегистрировал индустриальный парк группы Vitagro, специализирующийся на агропереработке. Новая площадка ABC Hub охватывает 11 гектаров и станет простором современного производства, инноваций и развития трудового потенциала региона, отмечает пресс-служба.

Проект предусматривает создание более 350 рабочих мест и может обеспечить до 7,5 млрд грн добавленной стоимости в год.

Его фокус – сочетание экологической ответственности с эффективной и конкурентоспособной промышленностью.

По информации Agrotimes, планируется создание современного индустриального парка с предприятиями по переработке агросырья, производству пищевых продуктов, изготовлению упаковки, а также с логистической и исследовательской инфраструктурой — складами, лабораториями, логистическими узлами и торговыми объектами.

Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,65 млрд грн. На первом этапе группа Vitagro вложит 127 миллионов гривен собственных средств в подготовительные работы – проектирование, подключение к сетям и обустройство территории. Общие инвестиции в ABC Hub могут составить 35 миллионов долларов.

Начало строительства запланировано на вторую половину 2025 года, а запуск производства – до конца 2028 года.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "Группа компаний "Витагро" было зарегистрировано в 2012 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 4,56 млн грн.

Основным направлением деятельности компании является консультирование в сфере коммерческого управления и бизнес-стратегии.

Кроме того, компания также предоставляет в аренду сельскохозяйственную технику, легковые автомобили и недвижимое имущество — как собственное, так и арендованное.

Конечный бенефициарный владелец – Лабазюк Сергей.

Ранее о том, что Кабмин одобрил создание нового индустриального парка в Хмельницкой области, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, это часть политики "Зроблено в Україні".