В Хмельницкой области создали новый индустриальный парк для переработки агропродукции

Кабинет Министров Украины одобрил решение о создании нового индустриального парка в Хмельницкой области.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля по итогам правительственного заседания.

"В рамках комплексной политики "Сделано в Украине" продолжаем развитие сети индустриальных парков. Сегодня регистрируем еще одну такую промышленную площадку в Хмельницкой области. В его планах наладить переработку агропродукции и создать не менее 350 рабочих мест", — отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, сегодня в Украине функционирует уже около 100 индустриальных парков, из которых 38 создано за последние полтора года. Государство продолжает финансово поддерживать развитие инфраструктуры таких локаций.

"В прошлом году перечислили более 925 млн грн, в текущем году предусмотрели в госбюджете 500 млн грн", — уточнил премьер.

Он также добавил, что на сегодняшний день в пределах этих индустриальных парков строятся или уже работают 25 заводов, возведено более 100 тысяч кв. м промышленной недвижимости, а имеющаяся электрическая мощность достигает около 200 МВт.

Напомним, что в прошлом году в Волочиске Хмельницкой области появится новый индустриальный парк "Фьюче индастри хаб" на 350 рабочих мест в таких областях, как переработка пищевых продуктов, альтернативная энергетика и научно-техническая деятельность.