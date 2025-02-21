Правительство исключило четыре индустриальных парка из реестра: какие причины

Кабмин 21 февраля принял решение об исключении четырех индустриальных парков из государственного реестра. Это связано с тем, что в течение двух лет в этих парках не были назначены управляющие компании, а соответственно не велась хозяйственная деятельность, направленная на их развитие и привлечение участников.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что исключение индустриального парка из реестра не является основанием для его ликвидации. Он может продолжить свою работу, но без получения льгот и стимулов от государства.

"Индустриальные парки являются инструментом экономического развития, но для эффективного функционирования они должны отвечать требованиям законодательства. Отсутствие управляющих компаний делает невозможным развитие промышленной инфраструктуры и функционирование индустриального парка", — подчеркнул заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Список парков

Речь идет о таких индустриальных парках:

"Первый эко-индустриальный парк" (Ивано-Франковская область, созданный в 2013 году);

(Ивано-Франковская область, созданный в 2013 году); "Сигма Парк Яричев" (Львовская область, созданный в 2017 году);

(Львовская область, созданный в 2017 году); "Rivne industrial park" (Ровенская область, созданный в 2020 году);

(Ровенская область, созданный в 2020 году); "Малин-Запад" (Житомирская область, созданная в 2021 году).

Что известно о развитии индустриальных парков

Развитие индустриальных парков является частью экономической политики "Зроблено в Україні". Государство надеется, что созданные условия для производителей в парках будут способствовать ускоренному развитию производства.

В 2025 году правительство продолжит поддержку индустриальных парков, что поможет привлекать инвестиции и содействовать развитию регионов. Планируется выделить 1 млрд. грн. на строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры парков.

Напомним, в Украине представили каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.